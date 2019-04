José Vicente Moirón busca actores para su montaje del Festival de Mérida

A José Francisco Ramos le delata el parecido con su tío. No disimula los nervios. «El día que entre tranquilo a un casting me preocuparé». Repasa la separata de 'Tito Andrónico', la primera tragedia que escribió Shakespeare. Apenas diez minutos de texto para que el actor José Vicente Moirón y el director Antonio Guijosa vean en él al joven Demetrio. Si les convence estará en Mérida el próximo 21 de agosto. A sus 25 años, este intérprete de Llerena formado en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid ya se ha ganado plaza en tres montajes de Mérida. Ayer peleó por la cuarta.

Algunas veces más ha pasado por allí José Vicente Moirón. Todavía hay quien le recuerda con Edipo Rey o incluso Ajax. En esta ocasión le dará vida a Tito Andrónico en el montaje que Pentación que le ha encargado a Teatro del Noctámbulo, su compañía. «Pisar Mérida es una liturgia que siempre te impresiona como si fuera algo nuevo».

Ya tienen todo el esqueleto creativo cerrado. Iluminación, escenografía o vestuario a punto porque empezaron hace algo más de un año con este proyecto. En pocos días recibirán la versión definitiva del texto y rematan el trabajo previo cerrando el reparto. En esta particular guerra entre dos sagas familiares que dibuja Shakespeare, Moirón, Gabriel Moreno, Cándido Gómez o Carmelo Sayago encarnan a los veteranos. Al cartel le faltan los hijos. La segunda generación. Teatro del Noctámbulo rastrea entre la cantera regional de la interpretación para encontrarlos. Dicen sus promotores que como compañía extremeña sienten la obligación moral de dar oportunidades profesionales a los actores jóvenes de la región.

