José Alberto García Avilés hablará en Badajoz de periodistas que están transformando la profesión El catedrático de la Universidad Miguel Hernández propone en el libro 'Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa' soluciones realistas para la crisis del periodismo

R. H. Viernes, 10 de octubre 2025, 17:42 Comenta Compartir

El catedrático de Periodismo José Alberto García Avilés presentará el 16 de octubre en Badajoz 'Águilas y colibríes: periodistas innovadores en Europa'. El periodista y profesor universitario ofrecerá una conferencia en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País a las 20 horas (San Juan, 6).

El autor, que actualmente es catedrático en la Universidad Miguel Hernández de Elche, recorre 16 países europeos, desde Ucrania, Suecia, Italia y Alemania, hasta Francia, Reino Unido, Austria y Portugal, para entrevistar a una treintena de periodistas que destacan por su trayectoria, su visión y sus logros y comparten un hecho diferencial: «están transformando el periodismo».

Basado en amenas historias, el libro se dirige a los interesados en el mundo del periodismo y las soluciones a los problemas que atraviesa la profesión. La obra aborda temas actuales: «Periodistas que construyen nuevos medios de comunicación»; «Los robots fabrican las noticias»; «Innovación: su lado oscuro y su potencial transformador»; «Líderes que cuidan y confían»; «Una relación especial con sus audiencias» y «El poder de las historias». Sus páginas rinden homenaje a Mario Tascón, fundador de la agencia Prodigioso Volcán, e incluyen un epílogo con las principales aportaciones de estos profesionales del periodismo en Europa. «García Avilés cuenta las historias de periodistas vivos que renuevan los medios de comunicación. Su acercamiento a estas experiencias periodísticas internacionales es tremendamente valioso. Ofrecen mimbres de esperanza para un periodismo amenazado por quienes tienen la obligación de protegerlo. Un libro necesario», afirma Rosa María Calaf, veterana corresponsal de TVE.

Un periodismo que se reinventa «A través de las metáforas de las águilas, líderes que inspiran con su capacidad de elevarse sobre las adversidades, y los periodistas versátiles que enfrentan desafíos con energía, García Avilés retrata un periodismo que se reinventa en tiempos de crisis económica, tecnológica y de credibilidad. Una fuente de inspiración para quienes creemos en el poder transformador del periodismo y su capacidad de reconectar con las audiencias», sostiene Juan Andrés Muñoz , exdirector digital de CNN en Español. Por su parte, Daryna Shevchenko , CEO del diario ucraniano The Kyiv Independent y una de las protagonistas, señala: «Este libro me ha devuelto la esperanza en el periodismo. En los momentos difíciles que atravesamos muchos periodistas, necesitamos líderes que nos estimulen y nos devuelvan la ilusión. Las águilas y los colibríes traen un mensaje esperanzador para Europa».

Temas

Badajoz