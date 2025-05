La Jornada Mundial de la Juventud traerá a la diócesis de Mérida-Badajoz a peregrinos de otros países

El próximo mes de agosto Lisboa acogerá la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), un evento que espera reunir a 2 millones de personas. Eso ... ocurrirá a 225 kilómetros de Badajoz, pero en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz ya comienzan a recibirse comunicaciones de grupos de peregrinos que buscan en Extremadura un lugar donde alojarse.

Francia, Italia, Brasil y Estados Unidos son algunos de los países desde los que se ha mostrado interés en contar con un alojamiento en los días previos a un encuentro al que asistirá el Papa Francisco. «Cuando alguien viaja desde otro continente desea conocer cosas nuevas y es lógico que permanezcan algún día en España antes de entrar en Portugal», explica Antonio Jesús Martín Romo, delegado diocesano de pastoral Juvenil.

Este sacerdote vivió su primera Jornada Mundial de la Juventud en Santiago de Compostela. Era el año 1989 y por primera vez en su vida tuvo la oportunidad de dar la comunión. «Yo entonces era seminarista y aquella experiencia me marcó. Todavía no tenía claro que sería sacerdote, pero me dejó huella».

Vivencias como esta son las que buscan los peregrinos que han comenzado a contactar con la Diócesis, entre ellos un grupo procedente de Francia que desea realizar en Extremadura el ensayo general de la actuación que ofrecerá en Lisboa durante un concierto al que asistirá el Papa. «En total son 120 y estamos planteando la posibilidad de que puedan alojarse en La Albuera».

La elección de esta localidad no es casual. Este sacerdote es párroco allí y ya ha contactado con el alcalde, quien ha puesto a disposición de los peregrinos las 200 literas, con capacidad para 400 personas, que se utilizan para alojar a los visitantes durante la Batalla de la Albuera.

El empeño de la Diócesis es habilitar espacios de acogida en las localidades más próximas a la autovía pues se presume que muchos de los visitantes procedentes de Europa y del resto del mundo volarán hasta Madrid para desplazarse después en autobús hasta Lisboa. Junto a La Albuera, también se han iniciado las gestiones para encontrar posibles alojamientos en Mérida, Lobón, Montijo y otras localidades situadas en el entorno de la A-5.

Antonio Jesús Martín Romo también está en contacto con otro grupo que prevé viajar desde Verona (Italia) y también ha recibido comunicaciones desde Brasil (de São Paulo y Río de Janeiro), Estados Unidos y Alemania. «La idea es que durante los días que permanezcan aquí puedan hacer algunas visitas culturales y que conozcan Guadalupe por ser un lugar que tiene un alto significado para la comunidad católica americana».

Uno de los grupos incluso llegó a plantearle la posibilidad de alojarse en hoteles de Badajoz para viajar diariamente a Lisboa. «Yo les dije que había una distancia pero ellos me respondieron que 200 kilómetros no es nada si se compara con las distancias que existen en Estados Unidos».

Extremeños en Lisboa

En estos momentos la preocupación de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz no sólo se centra en la acogida de los visitantes. También comienza a preparar ya la peregrinación de los jóvenes pacenses que viajarán a la JMJ de Lisboa.

De ese viaje se habló durante la Jornada Diocesana de la Juventud que se celebró en noviembre en Arroyo de San Serván, donde se reunieron 1.100 jóvenes procedentes de las parroquias que conforman Mérida-Badajoz.

Ese encuentro fue suspendido las dos ediciones anteriores por el coronavirus, pero se ha retomado este año con gran éxito de asistencia. «Fue un día de encuentro en el que nuestros jóvenes se dieron cuenta de que en la Diócesis hay un montón de chicos como ellos que viven la misma fe». En Arroyo hubo un taller dedicado a la misión y otro centrado en la labor de Cáritas, se habló de la pastoral universitaria y de voluntariado. «También celebramos una Eucaristía y por la tarde hubo un festival con dos disc-jockey que pincharon música durante dos horas».

El encuentro en Arroyo de San Serván forma parte del programa de actividades que desarrolla la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, que el pasado verano acompañó a 200 pacenses a la Peregrinación Europea de Jóvenes que se celebró en Santiago de Compostela. Esa experiencia sirvió de preparación a la JMJ de este verano, que se iniciará para los jóvenes españoles el día 26 en la diócesis portuguesa de Coimbra. Allí se alojarán 60.000 jóvenes procedentes de España y de otros países.

Antonio Jesús Martín Romo cree que en esas jornadas previas podrían participar entre 300 y 400 jóvenes de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. «Todos ellos se reunirán con todos los jóvenes españoles en un encuentro que tendrá lugar el día 31 cerca de Lisboa, y entre el 1 y el 6 de agosto las actividades se trasladan al entorno de Lisboa».

En la última semana de agosto las diócesis portuguesas acogerán a jóvenes llegados de todo el mundo, también la de Elvas. El objetivo es ofrecer actividades que permitan compartir la fe y enriquecerla con las aportaciones de peregrinos llegados desde distintas partes del mundo.

Para quienes no puedan asistir a esas jornadas previas se preparará otra peregrinación limitada a los días 4, 5 y 6 de agosto por ser las jornadas en las que estará el Papa Francisco en Portugal. «El otro día en Arroyo de San Serván, el pasado verano en Compostela, el próximo agosto en Lisboa... Yo creo que hay muchos jóvenes que buscan dar un sentido nuevo a sus vidas, deseosos de profundizar en la oración y de sentirse protagonistas de unas experiencias que den sentido auténtico a sus vidas», concluye Marín Romo.