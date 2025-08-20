HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una jornada abordará el liderazgo comercial con foco en Tokio y Berlín

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:08

La Dirección General de Empresa de la Junta de Extremadura organiza el próximo 16 de septiembre, en el edificio de Cajalmendralejo de Badajoz, la jornada ‘De Tokio a Berlín: un paseo por el liderazgo comercial’, que contará con la participación de Agustín Nuño, experto en liderazgo comercial y comunicación estratégica.

Agustín Nuño es periodista y emprendedor con más de 25 años de experiencia internacional en el desarrollo de estrategias comerciales, liderazgo y comunicación, siempre enfocado al crecimiento económico y de ventas de empresas y líderes de España y Latinoamérica.

En 2017 fundó EDVE, Escuela de Ventas, la mayor comunidad de vendedores y vendedoras de habla hispana, que cuenta ya con cerca de veinte mil miembros.

A través de una metáfora inspirada en dos ciudades tan distintas como Tokio y Berlín, el ponente mostrará cómo estrategias y formas de dirigir, aparentemente opuestas, pueden converger en un objetivo común, generando resultados «óptimos» para el entorno empresarial.

Fecha y hora

La jornada está dirigida a personas emprendedoras, empresarias, empresarios y personal directivo interesados en expandir y fortalecer sus negocios. Tras la ponencia, se celebrará un networking abierto, que permitirá ampliar la red de contactos.

La jornada tendrá lugar el 16 de septiembre, a las 19.00 horas en el edificio de Cajalmendralejo de Badajoz. El aforo es limitado, por lo que las personas interesadas deben realizar su inscripción a través de la web de Extremadura Empresarial.

