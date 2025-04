Jorge y Rosa, los cazadores de autógrafos musicales

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 6 de enero 2025, 08:00 | Actualizado 08:33h. Comenta Compartir

El próximo mes de marzo Bruce Springsteen ofrecerá dos conciertos en San Sebastián y en ambos estarán Jorge Covarsí y Rosa Raposo. Lo que no sabe el Boss es que estos dos pacenses quieren 'cazar' su autógrafo. La última vez que fueron a escucharle pasaron 12 horas esperando para poder acercarse a él y que les firmase un vinilo. No lo lograron, pero no se rinden.

Hasta hace seis años Jorge Covarsí compatibilizaba su afición al skate, es el presidente del club pacense, con su colección de más de 10.000 vinilos. Pero le hacía ilusión que Nacho Campillo le firmase «un disco de Tam tam go porque fue el primero que me compré yo, en Galerías Preciados». Esa experiencia le marcó. «En cuando firmó le dije: lo siguiente va a ser U2». Lo cumplió. Los 'cazó' tres meses después y desde entonces ha sumado 75 autógrafos estampados en sus vinilos. «En la fila esperando a artistas conoces a gente, hablas de música, se hacen amigos porque son muchas horas de espera».

Para conseguir las firmas de U2, por ejemplo, esperó 8 horas, pero reconoce que el grupo se portó de maravilla con los fans que estaban aguardando. «Nos trajeron pizza, agua y nos dejaron estar en el hotel y al final nos firmaron uno por uno menos Larry Mullen que no lo hace», explica Covarsí. Para este pacense los irlandeses son especiales. De hecho lleva en su brazo un tatuaje de un árbol del parque Joshua Tree al que este grupo dedicó un disco. La misma fotografía cuelga en la entrada de su casa y está adornada, también, con las firmas de los componentes de este grupo. Enfrente hay un florero que además de flores acoge baquetas, también firmadas. Igualmente tienen un cuadro con púas. A los conciertos llevan un cartel especial para conseguir que los artistas se los lancen. El salón de su casa está presidido por los discos que más ilusión les hacen y una estantería con 700. El resto de la colección está en un almacén.

En las cacerías Jorge Covarsí cuenta con el apoyo de su pareja. Rosa es fundamental en el equipo porque habla inglés y portugués. Muchos de los conciertos a los que acuden son el Lisboa.

Así esta pareja ha logrado, por ejemplo, tener la firma de ACDC, Robbie Williams, Ricky Martín (al que vieron en Badajoz), Van Morrison, Juan Luis Guerra y su banda o la banda de Madonna porque esta artista se resistió. También cuenta con muchos apoyos de artistas nacionales como Sabina. Rosa tiene firmado y dedicado el disco '19 días y 500 noches' y su próximo objetivo es verle de cerca en su última gira.

Anécdotas

Esta afición les ha hecho vivir muchas anécdotas. Recuerdan, por ejemplo, que persiguieron a Depeche Mode por el aeropuerto de Lisboa. Se enteraron de que estarían en la terminal ejecutiva y los encontraron. Para Jorge también fue especial lograr la firma de Víctor Manuel. De hecho se emociona al recordarlo «porque le gustaba mucho a mi padre».

La historia más curiosa les ocurrió en un concierto de Bryan Adams. Habían escrito a sus promotores antes para pedirles la firma, pero no obtuvieron respuesta. Ya en la actuación estaban esperando en primera fila, «a nosotros nos gusta verlos en la valla», cuando vieron un email preguntándoles dónde estaban. Fueron a buscarlos y les llevaron tras el escenario, pero lo más sorprendente es que, al conocer al artista, les preguntó por los discos físicos (solo llevaban las cajas) y tuvieron que ir a buscarlos a su coche porque quería ver uno que aún no conocía. «Luego nos dijo que fuésemos de nuevo a llevar los vinilos al coche para que no les pasase nada y nos volvieron a llevar a primera fila». Hay otros artistas, como Juan Luis Guerra, que ya les conocen porque los ha visto varias veces.

La clave para 'cazar' artistas, indica Rosa Raposo, es la investigación. «Lo hace Jorge, pasa horas estudiando». Este pacense detalla que muchas veces sabe dónde estará un artista por las redes sociales. Sigue a su familia «y siempre hay alguien que revela algo». Eso sí, la norma «es no molestar. Somos respetuosos, pedimos la firma y la foto por favor y les llevamos una especie de currículum de lo que hacemos».

Covarsí comenzó su colección por tradición familiar. Su tío era DJ «en la discoteca Fashion de Badajoz». Pero además de reunir discos, en su casa se aficionó a la música por su padre. «Me pedía que le pasase los discos a cinta para escucharlos en el coche y así me empezó a gustar de todo», recuerda. Además, defiende a día de hoy que los vinilos siguen teniendo mejor sonido que lo digital.

Jorge es consciente de que su colección es muy valiosa «pero ni se me ocurriría venderla y le he dicho a mis hijas que tampoco pueden hacerlo», dice entre risas. Y eso que conseguir autógrafos, reconoce, es costoso. En 2023 acudieron a 80 conciertos.

Además, quieren que su afición tenga carácter solidario y han comenzado a colaborar con dos asociaciones, Corazones solidarios y Mi princesa Rett. Subastan discos firmados para recaudar fondos. En el futuro, además, tienen la ambición de organizar una exposición con los vinilos. Mientras, seguirán 'cazando'. Además de Springteen tienen otros objetivos como Franz Ferdinand, Ana Belén, Roxete o Lenny Kravitz.

Ambos están muy agradecidos a los promotores extremeños porque dicen que cada vez es más posible ver grandes artistas en la región cuando antes debían viajar obligatoriamente. «Carlos Lobo y Jorge Lozano con el Stone o el Alcazaba Festival, Carlos Ortiz de Backstageon, Pau (Rock and Blues) o Vicente Robles (Off Cultura) consiguen que tengamos música aquí».

