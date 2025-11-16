Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz En categoría femenina el triunfo fue para Mónica Gutiérrez Pagador (1.20:01), seguida de Mercedes Pila (1.22:48) y Pilar Arias (1.23:19)

R. H. Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:09

El campeón de España de Media Maratón, el extremeño Jorge González Rivera, ganó este domingo la categoría masculina de la media maratón Elvas-Badajoz, con un tiempo de 1.04:01.

Segundo fue Carlos Gazapo (1.08:53), y Alexandre Miguel Carrilho (1.09:05) completó el podio.

En categoría femenina el triunfo fue para Mónica Gutiérrez Pagador (1.20:01), seguida de Mercedes Pila (1.22:48) y Pilar Arias (1.23:19).

En total, más de 1.700 corredores de ambos lados de la raya se inscribieron en la carrera con la participación de 300 personas entre personal municipal y de la organización.

