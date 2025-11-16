HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén

Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz

En categoría femenina el triunfo fue para Mónica Gutiérrez Pagador (1.20:01), seguida de Mercedes Pila (1.22:48) y Pilar Arias (1.23:19)

R. H.

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:09

Comenta

El campeón de España de Media Maratón, el extremeño Jorge González Rivera, ganó este domingo la categoría masculina de la media maratón Elvas-Badajoz, con un tiempo de 1.04:01.

Segundo fue Carlos Gazapo (1.08:53), y Alexandre Miguel Carrilho (1.09:05) completó el podio.

En categoría femenina el triunfo fue para Mónica Gutiérrez Pagador (1.20:01), seguida de Mercedes Pila (1.22:48) y Pilar Arias (1.23:19).

Imagen principal - Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
Imagen secundaria 1 - Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
Imagen secundaria 2 - Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz

En total, más de 1.700 corredores de ambos lados de la raya se inscribieron en la carrera con la participación de 300 personas entre personal municipal y de la organización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Asturias en presencia de su familia
  3. 3

    Las cenizas de los incendios llegan al agua potable de Plasencia y se pide que no se consuma
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5

    Tres abogados piden cambiar la fecha de juicio de Gallardo y David Sánchez
  6. 6

    Udaco se despide y da paso a un nuevo proyecto urbanístico
  7. 7 Tres heridos al chocar tras salirse de la A-66 a la altura de Mérida
  8. 8 Muere un joven de 22 años en Guadalajara al mediar en una pelea entre dos grupos
  9. 9

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  10. 10

    Seis de las 34 líneas estatales de autobús pasarán por Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz

Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz