Joaquina, la fotógrafa del DNI, celebra sus 100 años con la Hermandad del Rocío de Badajoz

Con una salve rociera, con palmas y con mucho cariño homenajeó la Hermandad del Rocío de Badajoz a su primera hermana centenaria, una mujer trabajadora ... y entregada a la que muchos pacenses conocen por el trabajo que realizó durante años como fotógrafa en la oficina del DNI de Badajoz, primero en la avenida de Huelva, junto a La Pajarera, y más tarde en la nueva Jefatura de Policía, frente al parque de Castelar.

«Nosotros estábamos contentos pero a ella se la veía feliz, disfrutando de todo lo que le habíamos preparado. Se emocionaba con las canciones rocieras y lo mismo reía que llorara de tanta emoción que sentía», explica Paco Durán, uno de los hermanos que acompañaron a Joaquina Pantoja Márquez en la fiesta de cumpleaños que le organizaron en la sede de la hermandad, que está en el número 16 de la calle Arias Montano.

Allí se reunieron los hermanos, de toda edad y procedencia, para homenajear a la mujer centenaria que por su fe y su entrega a la Virgen del Rocío marca el camino a todos. «Ella llegó a la hermandad hace 30 años y hasta fechas muy recientes ha estado participando en nuestras actividades».

Joaquina tiene un hijo y una hija, pero en esa fiesta rociera se sintió hermana del medio centenar de socios que, como ella, peregrinan al Rocío siempre que pueden. Precisamente este fin de semana la hermandad de Badajoz ha peregrinado hasta allí.

En el diploma que recibió como «hermana centenaria» se destacaba que ese reconocimiento se hacía «por ser la primera hermana en alcanzar esta edad tan significativa». Este homenaje «no solo es un reflejo de tu longevidad sino también la fortaleza, la fe y el compromiso que nos unen», decía un texto que iba firmado por Manuel Salvador Pinto Mata, el presidente de la Hermandad del Rocío en Badajoz.

Pero la larga trayectoria de Joaquina Pantoja como hermana del Rocío solo abarca una parte de una vida que ha estado dedicada durante décadas a la realización de fotografías para el DNI y el pasaporte, una tarea que realizó junto a Clotilde, su inseparable compañera.

De su actividad dejó constancia un reportaje realizado por el periodista J. López-Lago en HOY en abril de 2003. 'Más conocidas que el DNI' era el título de una publicación en la que se contaba que Joaquina y Clotilde llevaban juntas más de 30 años retratando por cuadruplicado a los pacenses que acudían a la comisaría para sacarse el carné de identidad o el pasaporte.

Para realizar esa importante tarea utilizaban una máquina Polaroid, un trípode, un banco rescatado de un bar y un papel blanco que usaban como fondo fijándolo en una de las paredes del edificio de ladrillo donde estuvieron los sindicatos.

Salvo para desayunar, ambas permanecían a diario a las puertas de la comisaría de Policía entre las 9 y las 12 del mediodía, el horario en el que más actividad había en la oficina del DNI.

Una hacía la fotografía mientras recordaba al cliente que no debía cerrar los ojos; la otra, cobraba el trabajo y cortaba las cuatro imágenes en el tamaño adecuado para que pudieran ser utilizadas en la confección del DNI. Entonces no había DNI electrónico y el carné se realizaba de manera artesanal.

Ampliar Joaquina, en 2003, es fotografiada por Clotilde. HOY

Entre quienes recuerdan aquella época se encuentra Manuel González, funcionario en la oficina del DNI de Badajoz desde 1982. Ahora está jubilado pero rememora que cuando llegó a la oficina de la avenida de Huelva ya estaban en la puerta Joaquina y Clotilde. «Después pasó a la oficina que está frente a Castelar y allí siguió una época, yo creo que se marchó cuando empezó el DNI digital».

Cree González que la clave de su éxito estaba en la cámara, que hacía fotos al instante. «Ellas estaban fuera, no podían entrar porque no pertenecían a la policía, pero eran como de la familia. Recuerdo que antes que ellas también había una señora y un señor que rellenaban los impresos a las personas que no sabían leer ni escribir. Maruja era la hermana de Clotilde, ella era quien rellenaba los impresos».

Esas dos personas de las que habla eran el padre y la hermana de Joaquina y Clotilde, a quienes ellas sucedieron en esa labor. «Mucha gente venía de los pueblos sin las fotografías porque sabían que ellas se las podían hacer. Eran otros tiempos».

Con el paso de los años, los propios policías comunicaron a Joaquina y Clotilde que debían darse de alta como autónomas para seguir realizando esa tarea que desapareció del todo hasta que Joaquina cumplió los 82 años.

Desde entonces ha vivido acompañada de su familia y después de tantos años de trabajo ha dispuesto de más tiempo para viajar al Rocío, donde tanto ha disfrutado de encontrarse con la Virgen en compañía de los suyos.