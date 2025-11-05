Este miércoles a mediodía comenzó en la capital pacense una cata solidaria de vinos en la que participan un centenar de bodegas. De ellas, el ... diez por ciento son extremeñas y en la amplia selección también hay representación de caldos portugueses o la región francesa de Champaña.

Javier Barrero es el promotor de 'Badajoz Wine Experience', que incluye dos jornadas solidarias que traen al Palacio de Cristal del Hotel Río a bodegueros, representantes comerciales o enólogos de firmas tan destacadas como Pago de Carraovejas, Protos, Luis Cañas, Emilio Moro, o las extremeñas Habla y Alvear, con sede en Montilla.

Además de Ribera del Guadiana, están representadas las denominaciones de origen Rioja, Ribera del Duero, Jumilla, Priorato, Campo de Borja, Bierzo, Cava o Valdeorras. Los productores lusos están representados en esta cita en la capital pacense por Gloria Reynols o el Grupo Sogrape. La entrada cuesta 15 euros y el horario para degustar los vinos va de 12 a 21.30 horas.

Más blancos, espumosos y cavas

Javier Barrero, gerente del Grupo Barrero y La Bodega Santa Marina, constata un cambio en los gustos del consumidor final, «con un aumento de las ventas de los vinos blancos, espumosos y cavas». Asegura también este experto pacense que ha aumentado el conocimiento del público acerca del mundo de la enología. «El cliente tiene más ansias de saber sobre el vino, quiere probar referencias de otras zonas, está creciendo el conocimiento de lo que se toma, quieren saben la historia que hay detrás».

En la cita que tiene lugar hoy y mañana en el Palacio de Cristal del hotel Río, los asistentes pueden conocer de primera mano claves sobre el proceso de elaboración del vino que les sirven en su copa. Aprender más sobre las distintas variedades, añadas o el proceso de maduración.

Más referencias en las cartas

En cuanto a la oferta de vinos que ofrece actualmente la hostelería extremeña, considera Barrero que las cartas de los restaurantes también se están ampliando, no solo en número de referencias, sino también con diferentes estilos. Dentro del consumo en la región, aumenta la venta de vinos extremeños, no solo porque aumenta la cantidad de referencias, sino porque «ha evolucionado mucho, hacia caldos de mejor calidad».

En cuanto a las variedades que manejan los enólogos, en ese 'coupage' o mezcla se están incorporando otros tipos de uva tinta. «Han ampliado el desarrollo de sus vinos porque han mejorado un abanico de variedades, hay más diversificación, con uvas, por ejemplo, procedentes de Portugal, como la Touriga nacional o Trincadeira.

Entradas en la web o en el hotel Río

El dinero recaudado con las entradas que se vendan en esta experiencia que hace las delicias de los amantes del vino servirá para ayudar a la Asociación Mi Princesa Rett y a la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura. Las entradas se pueden adquirir en la web de La Bodega Santa Marina o presencialmente, en el propio acceso al Palacio de Cristal.

Para disfrutar más de esta cita, el vino se maridará con jamón y una selección de quesos, «con alguna sorpresa gastronómica más».