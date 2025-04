Los jardineros municipales de Badajoz cambian las herramientas de gasolina por las de batería Coslado defiende su utilidad porque no expulsan gases tóxicos, son más silenciosas y reducen las lesiones al suavizar las vibraciones

C. MORENO

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Jueves, 17 de febrero 2022, 08:05 Comenta Compartir

Ismael Delgado lleva años trabajando en el servicio municipal de Parques y Jardines. Aunque no tiene contrato fijo, conoce a fondo la tarea que realiza. Disfruta con lo que hace pero eso no le impide reconocer que hay días en los que su trabajo le resulta más saludable. «A mí me gusta mucho la sopladora de gasolina por la potencia que ofrece, eso lo que hemos usado toda la vida, pero la nueva sopladora eléctrica es mucho más manejable y menos contaminante».

Una valoración parecida hacen sus compañeros de brigada de la podadora de batería. A diferencia de las que han usado siempre, su manejo es más sencillo y no obliga a respirar el humo que desprenden los motores de combustión. «Las vibraciones que genera un motor no nos vienen bien, al final provocan lesiones en el brazo y en el codo. Y tampoco podemos olvidar que las nuevas herramientas son mucho más silenciosas».

Explica Jesús Coslado, concejal de Medioambiente en el Ayuntamiento de Badajoz, que la apuesta por este tipo de maquinaria de jardinería coincidió con su llegada a esta área municipal. «Yo siempre he tenido esa obsesión en las concejalías que he llevado. Lo primero que hice fue apostar por la renovación del alumbrado utilizando los fondos Jessica. Después trabajé por la movilidad eléctrica introduciendo autobuses eléctricos que han reducido la contaminación y el ruido que sufren los vecinos de Badajoz. Y ahora hemos comenzado a dar pasos para que la jardinería de Badajoz también sea eléctrica».

El servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Badajoz cuenta en la actualidad con cuatro sopladoras, 4 desbrozadoras y 4 motosierras eléctricas, una dotación que próximamente se ampliará con una inversión de 48.000 euros que permitirá adquirir nuevas herramientas de mano con baterías recargables.

Coslado reconoce que el coste es mayor (entre un 30 y un 40%) pero valora la ventaja que supone el escaso mantenimiento que exigen. «No es sólo que ahorremos en combustible, también ahorramos en aceite, en cambio de bujías, en cambio de filtros... Las herramientas que funcionan con gasolina necesitan una revisión mensual que nos ahorramos con las eléctricas».

Ampliar La batería de mochila permite trabajar una jornada completa. C. MOreno

Como ejemplo, habla de la podadora, cuyo mantenimiento sólo exige afilar la cadena de corte. «Empezamos hace dos años y las nuevas herramientas que tenemos previsto adquirir serán eléctricas. La idea es que se vayan generalizando en el servicio de parques y jardines».

Menos peso en la espalda

Ismael Delgado no duda en valorar la ventaja que suponen las baterías recargables. «Las de gasolina pueden provocar lesiones pero con estas te puedes agachar y levantar con mayor facilidad», explica mientras carga en su espalda una mochila que contiene una batería con capacidad para una jornada de trabajo. «Es cierto que pesan menos», añaden Soledad Martín y Celestina Rodríguez, dos trabajadoras temporales del servicio de parques y jardines. «La desbrozadora de gasolina tira de ti hacia abajo, aquí llevas el peso más equilibrado», añaden.

Coslado señala que las baterías pequeñas tienen una duración de dos horas, por lo que son útiles cuando los trabajos no se prolongan demasiado en el tiempo. «La mochila de espalda sí tiene una mayor duración y puede aguantar una jornada completa».

Cuestiones técnicas aparte, estas nuevas herramientas reducen de forma significativa el ruido (los auriculares protectores ya no son tan necesarios) y eliminan las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, de lo que se beneficia el jardinero al no estar obligado a respirar el humo procedente del motor de combustión.

Con todo, Ismael Delgado reconoce que las sopladoras de batería aún no tienen la misma potencia que las de combustión, por lo que hay zonas en las que resultan menos eficaces. «Para quitar las hojas que se acumulan entre los rosales es más útil la sopladora de siempre, pero en otras zonas el resultado es el mismo».

Temas

Badajoz