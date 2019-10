Jamón, jamón Si Sánchez viene a meter la pata, que Fragoso y Vara lo arreglen alcanzando nuevos acuerdos y demostrando que aquí nos gusta lo bueno Francisco Fragoso y Guillermo Fernández Vara, en la sede de Presidencia de la Junta. : / J. M. Romero ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 6 octubre 2019, 10:16

Esta semana hemos tenido por la provincia al presidente del Gobierno en funciones, o en permanente campaña, y esperábamos más de él.

Para una vez que un presidente del Gobierno aterriza en la Feria de Zafra, ya acariciábamos la idea de una propuesta de carácter sideral. Error. De Pedro Sánchez solo ha trascendido la metedura de pata del jamón serrano. Que nos ha quedado claro que nunca ha ido a una tienda a comprar chacina. Será que se la regalan. O que también un presidente tiene lapsus. Que el que tiene boca se equivoca, decían en el patio de mi colegio, hasta si lleva los mandos del país.

No pasa nada. Que si Pedro Sánchez se vuelve a Madrid sin sacarse un as de la manga, el alcalde se ha plantado en Mérida con una larga lista de peticiones al presidente autonómico. A Vara le debió arder la cabeza con tanta reclamación. Porque a las desgranadas por el regidor al término de su reunión, hubo otras que no contó.

Ahora quiere guardar silencio con el futuro del centro de salud de Los Pinos. Con la caña que se dieron en campaña a cuenta de esta dotación donde el suelo se hunde, los cimientos se mueven y los pacientes esperan una solución. Ahora, que ya está el alcalde en su despacho, no quiere polémicas. Y se calla que en ese encuentro planteó trasladar Los Pinos al edificio central de Correos.

Esa ha sido la idea más sorprendente de la semana. Para los pacenses es un edificio que forma parte del paisaje de San Francisco, aunque cada vez enviemos menos cartas y nos hayamos acostumbrado a las papelerías reconvertidas en puntos de recogida de las compras por Internet. Menos asombroso ha debido resultar para los trabajadores de Correos, que llevan meses conviviendo con el runrún de un posible desalojo.

Los políticos son así. Sufren verborrea descontrolada en campaña con aquellos temas que les dan votos y se automedican de silencio cuando llegan al despacho. Todo, dicen, en favor del consenso.

A saber de qué otros asuntos sin desvelar hablaron Vara y Fragoso. Porque cada vez que surge un problema que requiere de la intervención de ambas administraciones muchos pacenses piensan que no va a salir adelante. Probablemente sea una visión tan injusta como arraigada en la ciudad. Iba a poner como ejemplo la piscina de la margen derecha, aunque en este caso el compromiso de los dos está y la piscina no. Así que no vale.

Ahora que ambos comienzan mandato, y que se llevan mejor entre ellos de lo que trasciende, bien podrían empezar el curso dándonos alguna alegría y desmintiendo ese supuesto enfrentamiento PSOE-Junta-Badajoz-PP con nuevos acuerdos.

Sería una buena manera de luchar contra esa desafección ciudadana de la que tanto se quejan los políticos. Que nos demuestren que ellos saben dónde están de pie, lo que se tienen entre manos y lo que valoran los pacenses. Que se luzcan, que para eso ninguno está en funciones, gozan de mando en plaza y saben que en Badajoz nos gusta el jamón, jamón.