«Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»

«Cuando los padres recogen a los niños de Los Maristas, esto es una locura. Bajas la calle esquivando coches y agujeros en el suelo. ... Es un peligro. Alguien va a meter la rueda en el agujero y se va a quedar sin coche». La queja es de Arturo Villalón, vecino de Joaquín Rodríguez Pereira.

El asfaltado de esta calle está en malas condiciones, se ha abierto con una larga grieta que la ha partido en dos en toda su extensión. Esto ha hecho que en algunas zonas el asfalto se haya deteriorado y aparezcan baches, algunos agujeros son bastantes grandes. La situación, según afirman los vecinos, empeora por semanas.

En la actualidad una zona de la calle está cortada con conos y una cinta de la Policía Local para impedir que los coches pasen por encima y pueda producirse una avería. El problema, indica Villalón, es que suele haber coches aparcados en doble fila que impiden ver el agujero. «Hace dos días uno se llevó los conos por delante, se quedó a nada de meter el neumático en el agujero. Luego un vecino volvió a colocarlos, pero hace falta más señalización. Vamos, y que lo arreglen. No vale con colocar conos, tienen que asfaltar la calle».

La Policía Local ha colocado conos y cinta para impedir que los vehículos se acerquen a uno de los agujeros más grandes

El problema, añade Luis Caro, otro residente en la zona, es que la calle «se ha hundido». «No es que el asfalto se haya desgastado por el tráfico, es que el hormigonado está partido, hundido y eso ha abierto grietas en toda la calle. No estaba muy bien hecho», opina este vecino, que añade que hace falta una solución en profundidad. «No vale con que tapen los agujeros. Esta calle hay que levantarla entera», afirma.

Todos los vecinos encuestados coinciden en que es una situación de riesgo porque se trata de una vía muy transitada. Es la calle que une la estación de autobuses con María Auxiliadora y además se trata de las traseras del colegio Nuestra Señora del Carmen (Los Maristas). En Jacobo Rodríguez Pereira hay una acceso a este centro escolar, incluido a su pabellón deportivo y a sus pistas de fútbol, por lo que tiene movimiento de familias pacenses tanto por la mañana como por la tarde por las actividades escolares. Además es una vía con mucho comercio y hostelería. «La circulación es constante. Pasan muchos coches y bastante ligeros», afirma Rodrigo Gutiérrez, que trabaja en la zona.

Este pacense añade que también hay un grave problema de aparcamiento en esta zona de Badajoz. «Hablan mucho del centro, pero dejar el coche aquí también es una aventura. Entre Los Maristas, Los Salesianos y la estación de autobuses... y no hay tanto aparcamiento. Nos harían falta más sitios, como los que han hecho asfaltados en Valdepasillas», sugiere este vecino. «Por eso hay tanta doble fila, porque a muchos no les queda otra para hacer un recado o recoger a los niños», añade.

Aparcar

Precisamente la doble fila es otro de los riesgos que denuncian los vecinos de la zona en Jacobo Rodríguez Pereira. Afirman que casi siempre hay vehículos mal estacionados que cortan uno o varios de los carriles. Esta calle, además, tiene una peculiaridad. En su primer tramo, en las traseras de Los Maristas, pero tras el cruce con la calle América pasa a tener dos carriles y finalmente tres al final para dividir el tráfico en las dos direcciones de María Auxiliadora.

«Pagamos nuestro IBI, otros impuestos, y tenemos derechos a salir con nuestro coche sin que vaya botando o que sufra una avería grave, porque entonces, ¿quién va a pagar la reparación?», se lamenta Arturo Villalón, que pide una intervención urgente por parte del Ayuntamiento de Badajoz. «No pueden dejar que pase otro invierno así, porque, en cuanto empiece a llover, los agujeros se van a hacer aún más grande. Necesitamos que nos asfalten la calle».

La situación de Jacobo Rodríguez Pereira es crítica, según sus vecinos, pero no es la única calle de Badajoz con quejas por el mal estado del asfalto. Las denuncias de vecinos se han intensificado tras el último invierno, cuando las lluvias deterioraron mucho el firme de distintas vías.

En abril, HOY publicó que el sistema municipal de alertas había recibido una treintena de avisos sobre baches en dos meses. Además los vecinos denuncian de forma reiterada que estas alertas no se atienden. Mientras que el Consistorio suele atender las quejas por limpieza o alumbrado, los socavones o baches pueden pasar meses como avisos sin que se de solución a los vecinos.