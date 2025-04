«La izquierda y la derecha compran y leen El Peluquero de Franco»

«La izquierda y la derecha cacereñas compran y leen El Peluquero de Franco», la trilogía del escritor J. R Alonso de la Torre. Este ... sábado, el articulista de la última página de HOY, ha presentado el segundo volumen en la feria del Libro de Badajoz.

Hay muchas novelas sobre la Guerra Civil con una tendencia a practicar un revisionismo histórico con personajes muy buenos o muy malos. Quien busque en 'El general se pone nervioso' un libro inclinado hacia uno de los dos bandos, no lo encontrará. «Sé que no he sido maniqueo porque lo compra la izquierda y la derecha. La izquierda cacereña lo compra, lo lee y lo comenta. La derecha no se siente mal al leerlo», explica J. R. Alonso de la Torre. Una prueba de ello, asegura, es que es un libro muy regalado a los mayores. «No se sienten mal al leerlo, no piensan vaya tela con este rojo ni con este derechón».

«Franco era una persona, no era un monstruo. Mi postura ante la dictadura e ideología están claras. Pero lo que yo intento es meterme en su postura, su personalidad, en cómo actúa, en cómo piensa... Sus conversaciones por la noche son las conversaciones normales de personas normales. Cuento lo que pasó», explica el escritor.

Lo que pasó fue que Cáceres tuvo un protagonismo decisivo durante 39 días a finales de agosto de 1936 para el futuro de España. Él traza una novela basada en la historia. Algunos personajes son ficticios, pero las circunstancias que vivieron son reales. «Si hay tres personas hablando y en ese momento pasan tres aviones, en ese momento esos aviones sobrevolaron Cáceres». Testimonio de aquellos aviones es hoy el aparcamiento del ferial, que en aquellos momentos fue un aeródromo. «De allí partieron para los primeros bombardeos de Madrid».

«Esto es historia en el 90%» de las páginas y el otro 10% son personajes trazados para trazar una trama de amor, erotismo y gastronomía a la realidad.

El programa del domingo 11.30 horas. Luis Alfonso Limpo da a conocer 'Wellington y Olivenza, ¿El Gibraltar portugués?'.

13.30 horas. Fallo y entrega del XXVI Concurso Infantil y Juvenil de Poesía y Narración.

19.15 horas. Plácido Ramírez Carrillo expone 'Luz para un Paisaje'.

20.15 horas. La finalista del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, presenta 'Últimos días en Berlín'

21.15 horas. El periodista Antonio Pampliega analiza Flores para Ariana.

Alonso de la Torre llevaba toda la vida con la curiosidad de qué pasó en Cáceres. De niño había oído que «el omnipotente Franco» había estado unos 30 días en el Palacio de los Golfines de Arriba. Le surgió aún más interés al saber que el peluquero al que acudía su padre, Juanito Barras, había ido cada día a las 7 de la mañana a afeitar a Franco.

Con los años buscó documentación y encontró algún artículo, pero no un libro que hilara toda la historia. «Como no soy historiador, lo he narrado en esta novela». Pero para ello ha consultado los fondos documentales que existen.

En su lectura sobre aquellos días, J. R. Alonso de la Torre encontró una Cáceres moderna, donde abrían bares y hoteles, donde bullía una alegría que quedaría recogida en la prensa portuguesa. Y una parte oculta, en la que se produjeron fusilamientos, persecuciones y los espionajes estaban a la orden del día.

«Descubrí que habían estado generales alemanes e italianos, que había sido ese mes cuando se había decidido el apoyo a las tropas franquistas por parte de Alemania e Italia y que ellos apoyaron el liderazgo de Franco. Me di cuenta de que durante ese mes habían estado convenciendo a Franco de que aspirara a ser jefe del Estado y que él, sin embargo, tenía muchísimas dudas», añade.

Entre artículos y libros supo de una «campaña de imagen» entre Queipo de Llano, Mola y Franco. «A ver quién atraía el apoyo de los demás». Si Queipo de Llano ponía una foto suya enorme en cada edificio que incautaba en Sevilla, Franco logró colar su imagen en las proyecciones de películas en la capital hispalense y que los espectadores se levantaran a cantar el Cara el Sol.

Todo esto aparece en un volumen de 700 páginas, 400 de ellas escritas durante el confinamiento de 2020. J R Alonso de la Torre tiene pendiente la tercera entrega de la trilogía, en la que se centrará este verano.