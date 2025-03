Ismael Serrano confiesa quién es en el López

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 22 de enero 2022, 08:43 Comenta Compartir

Carnaval, turismo, cetrería, cine, exposiciones y libros. La semana ha dejado imágenes de todo tipo en Badajoz, pero una voz ha sonado por encima y ha explicado cómo somos y cómo seremos.

«Seremos otros, seremos más viejos / y cuando por fin me observe en tu espejo, /espero al menos que me reconozca, /me recuerde al que soy ahora», dice la letra de 'Vértigo', una de las canciones más conocidas de Ismael Serrano. Ayer el cantautor se enfrentó a ese espejo en el Teatro López de Ayala con su espectáculo de la gira 'Seremos'.

Los espectadores no vieron un concierto normal. Serrano se enfrentó a una entrevista con una voz en 'off' de la actriz Elena Ballesteros. Así fue repasando su vida con mucho humor y confesiones. Repasó canciones de su último trabajo como 'Porque fuimos', 'Cállate y baila' o 'No soy' y también clásicos de su repertorio como 'Vértigo', 'Sucede que a veces', 'Pequeña criatura…' y 'Papá, cuéntame otra vez' en una versión especial.

Y Serrano no ha sido el único que se ha dejado conocer esta semana. También ha dado un paso al frente esta semana el joven artista pacense José Manuel Trejo Tinoco. Su primera exposición 'Los ojos del que mira', está en el Edificio VS22, en calle Virgen de la Soledad 22 hasta el 29 de enero.

La muestra, que cuenta con la colaboración de la Fundación CB, cuenta con una serie de obras, divididas en grabado en linóleo, punta seca y acuarelas. «El artista se centra en las distintas expresiones transmitidas por los diferentes tipos de miradas; todo aquello que se dice a través de los ojos y las diferentes expresiones corporales es el resultado de años de trabajo, evolución y superación personal del artista», aseguran los organizadores.

También esta semana la Fundación CB ha presentado el libro sobre el artista Guillermo Silveira en el centenario de su nacimiento. El texto fue presentado el jueves en la sala Espacio CB Arte. Ha sido escrito por Miguel Pérez Reviriego, Diego del Moral Martínez y Fernando Saavedra Campos. Al libro lo acompaña una exposición que también se muestra en la misma sala.

Por su parte, la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País ha recibido esta semana a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón. La magistrada ha impartido una audiencia sobre la Real Audiencia de Extremadura. Fue presentada por Cristina Herrera Santa Cecilia.

Cine y cine

El cine, por su parte, ha sido protagonista por partida doble esta semana. El Ateneo de Badajoz ha ofrecido la película 'Mientras duermes' dentro de su sección de cine, coordinada por José Manuel Rodríguez Pizarro. 'Mientras duermes' es una película del cineasta catalán Jaume Balagueró, responsable también de 'Los sin nombre' o 'Rec'.

La Filmoteca de Extremadura, por su parte, ha ofrecido esta semana la proyección de 'Annette', del director Leos Carax y protagonizada por Adam Driver y Marion Cotillard. La película recibió público en las dos sesiones que se ofrecieron el miércoles en la Factoría Joven, sede de la Filmoteca en Badajoz.

Y en otro ámbito del arte, el Carnaval de Badajoz se acerca y esta semana hay quien ya se ha puesto el traje. Han sido los representantes de las comparsas que han acudido, como cada año, a promocionar la fiesta pacense a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid.

Representantes de comparsas como Los Lingotes, Caribe, Las Monjas o La Kochera, vigentes campeones del desfile, deslumbraron en la feria. Como es habitual, muchos visitantes se acercaron sorprendidos para saber de qué celebración procedían sus llamativos trajes y tuvieron que posar con muchos visitantes que querían guardar un recuerdo del momento.

Los pájaros también han tenido su momento en Badajoz, y unos muy especiales. La Diputación Provincial recibió a varias aves de cetrería en su edificio. Fue una presentación para anunciar que la provincia pacense acoge el Campeonato Nacional de Cetrería. Comenzó ayer en Llerena y se alargará hasta el domingo.

El diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos, recordó que la cetrería está reconocida como actividad Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Deseó que el campeonato sea un éxito ya que demuestra que lo deportivo se une al turismo y el turismo es un factor de desarrollo.

La Diputación también anunció esta semana que se amplía el plazo de presentación de obras para el VII Concurso de Fotografías Sin Barreras hasta el 31 de enero. Este jueves, además, finalizó el plazo para presentar propuestas al concurso fotográfico 'Comercios del Casco Antiguo de Badajoz', organizado por la Fundación CB con la colaboración de la Agrupación Fotográfica Extremeña.

