Irene de Miguel: «Amazon ha chuleado a la Junta»

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, ha denunciado este lunes en rueda de prensa que «Amazon ha chuleado a la Junta de Extremadura y sabemos que el Partido Popular y el PSOE lo único que hacen es acusarse unos a otros de la ... responsabilidad de esto, cuando lo que deberían hacer es apuntar a Amazon y exigirle que ponga en marcha el proyecto o que, por lo menos, deje que esas instalaciones puedan utilizarse para otra industria que quiera instalarse allí».

En este sentido, De Miguel ha dicho que «nos parece sorprendente que Amazon no vaya abrir el centro logístico en Badajoz porque diga que no es rentable cuando ha invertido más de 70 millones de euros en unas instalaciones que va a dejar vacía». Por ello, adelantó que Unidas por Extremadura «va a solicitar una batería de preguntas en la Asamblea y no descartamos pedir, además, una Comisión de Investigación porque le hemos casi regalado el suelo público a Amazon».

«Precariedad y explotación»

De Miguel ha denunciado esta mañana en Mérida que se trata de «una empresa cuyo modelo de gestión es monopolístico y muy poco democrático, basado en la precariedad y la explotación laboral de sus trabajadores y en el chantaje a sus distribuidores, como pudimos ver ayer en el documental de La Sexta de Gonzo». Por ello, ayer instó a que «no hay que ponerle alfombras rojas a estas empresas. Lo que hay ponerle es muchos obstáculos para que no hagan lo que han hecho en Badajoz, regalándole suelo público la Junta de Extremadura y, con ello, evitando que otras empresas puedan ponerse en esa plataforma logística a generar riqueza para Extremadura porque vamos a tener una inmensa instalación vacía durante al menos dos años».

Para Irene de Miguel «ese no es el modelo que Unidas por Extremadura vamos a apoyar y exigimos toda la transparencia porque nos parece una sorpresa esta noticia», ha manifestado hoy.