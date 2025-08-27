Inversiones en la Facultad de Educación y en el edificio del Rectorado
Redacción
BADAJOZ.
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:33
El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura celebrado ayer autorizó la concesión de una subvención directa a la Universidad de Extremadura para ... financiar actuaciones de inversión en infraestructuras para mejorar sus campus e instalaciones, en 2025, por un importe de 2.700.000 euros. Dispone de una financiación del 85% procedente de fondos Feder.
Entre las actuaciones previstas se incluyen la adecuación de espacios para atención a la docencia en el edificio principal de la Facultad de Educación y Psicología; la obra de adecuación de forjados y cerramientos en el edificio Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica (en Cáceres), en su fase 2; el refuerzo estructural en el edificio Rectorado del campus de Badajoz; y la adecuación de espacios para servicios generales de docencia e investigación en Usos Múltiples Cáceres, entre otras.
La mayor parte de las actuaciones se destinan a mejorar las infraestructuras para lograr mejores condiciones de trabajo y promover una mayor eficiencia energética, todo ello con el objetivo de remodelar unas estructuras que, en muchos casos, superan las cuatro décadas y presentan deficiencias desde el punto de vista arquitectónico y energético.
Se consigue además cumplir con los parámetros establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior.
