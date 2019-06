Invasión de cucarachas en Ciudad Jardín de Badajoz

Alejandro no sabe cuántas cucarachas mató ayer. «Muchas, muchas». Es el nieto de Flori Toscano y ayer fue un héroe para su familia porque impidió que muchos de estos bichos entrasen en el chalet de sus abuelos. No le dan miedo y cuando cientos de ellas salían por una alcantarilla cercana a la puerta, no lo dudó y se puso a pisotear con fuerza. Como él, muchos vecinos de la calle Espliego, en Ciudad Jardín, tuvieron que superar sus reparos para hacer frente a una invasión.

Mario Chimenea es el padre de Alejandro. Residen en Andorra, pero acaban de venir a Badajoz para pasar unos días con su familia pacense. A las nueve de la mañana Mario notó que varias cucarachas entraban por la puerta de sus padres en la calle Espliego. Al abrir vio que salían a cientos de las alcantarillas de la calle y se colaban en las casas de la zona.

Chimenea explica que llamó a la Concejalía de Limpieza del Ayuntamiento de Badajoz, que a su vez le derivó a una empresa que se ocupa de las plagas, pero que no le cogieron el teléfono.«Entonces llamé a la Policía Local, que me confirmó que tampoco les cogían el teléfono y me dijo que darían aviso, pero nadie ha venido», se lamentó ayer este visitante.

«Puede ser que hayan fumigado en algún sitio y hayan salido todas hacia aquí, pero creo que lo normal sería que nos avisasen o que lo hiciesen de otra forma porque lo que han hecho ha sido mover las cucarachas de un sitio a otro. Todas las que han salido de las alcantarillas se han metido en las casas», detalla Mario Chimenea. Este afectado grabó varios vídeos del momento con mayor concentración de bichos, en los que se ve a cientos de cucarachas correr por la calle o trepar por las paredes.

Su madre, Flori Toscano, lleva años viviendo en esta calle de Ciudad Jardín y asegura que no recuerda una plaga similar. «Pueden aparecer una o dos, pero es que han sido cientos. Muchísimas y no sabemos por qué, pero se han metido en las casas por los garajes y por las puertas», indicó esta vecina.

El mayor temor de los afectados es que ahora los insectos se instalen en esta calle y tengan un problema grave. Por esa razón piden a los responsables municipales que les den repuestas sobre la invasión y que corten el problema.

En la calle Siempreviva, a solo unos metros de Espliego, vive Soraya Martínez. En su caso su piso está en un primero, no es una casa como la mayor parte de las viviendas de la zona. «Pero me ha dicho un vecino que hay cucarachas y yo temo que se metan para arriba, así que pienso poner trampas», aseguró ayer esta vecina mientras hacía fotos de los cientos de cucarachas que corrían por la acera.

Junto al Materno

Esta vecina también destaca que la limpieza debería estar muy cuidada en esta zona, ya que las cucarachas han aparecido a solo unos metros de la puerta del Hospital Materno Infantil. «A lo mejor han querido fumigar una zona y les han salido los bichos por la otra, pero es que no están muertas. Están corriendo por todas partes», se lamentó ayer esta afectada.

En Ciudad Jardín no es habitual que existan problemas de cucarachas. Estas plagas se dan más en los barrios de la ciudad que están en el extrarradio o que cuentan con problemas de salubridad. Por ejemplo, es habitual que los vecinos del Casco Antiguo se quejen por la presencia de bichos o ratas, principalmente en las casas abandonadas y los solares que hay en la zona. Los mismos problemas se dan en Antonio Domínguez o en Suerte de Saavedra, en este último caso lo relacionan con las parcelas sin desbrozar.

Uno de los barrios que más quejas por la presencia de cucarachas ha sumado ha sido el Cerro Gordo. Durante varios veranos los residentes de esta urbanización se han quejado porque consideran que los tratamientos son insuficientes. En este caso también se da el problema de que los bichos salen de las alcantarillas y se cuelan con facilidad en los chalets unifamiliares de la zona.