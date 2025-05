Temporal en Extremadura: Por qué se inundaron Gévora y Valdebótoa

En cada casa devastada por el agua en Gévora y Valdebótoa, mientras limpiaban el barro, se repetían las mismas conversaciones estos días. Todas giraban en ... torno al porqué de los desbordamientos y lamentaban también que no les avisasen antes de la riada.

¿Por qué se inundaron las pedanías y por qué no se vio venir? Hay cinco causas:es una zona donde confluyen dos ríos importantes; el Gévora llevó mucha agua porque no hay forma de controlarlo, ya que no tiene presa; el Zapatón iba con mucha cantidad porque el embalse de Villar del Rey se desbordó; las previsiones meteorológicas se quedaron cortas; y además los cauces acumulan vegetación.

La primera causa es evidente. Ambas áreas están en la confluencia de dos ríos, el Zapatón y el Gévora. De hecho tanto los vecinos de las Casas Aisladas de Gévora, como los de Valdebótoa están acostumbrados a las crecidas, aunque mucho más leves. El problema es que el martes subieron ambos y unieron sus cauces y su fuerza.

En Badajoz hay un triste ejemplo de este mismo fenómeno. En la riada de 1997 la mayor parte de las 23 víctimas mortales vivían en el pico del Cerro de Reyes, en la confluencia de los arroyos Rivillas y Calamón que, durante una noche, triplicaron su caudal.

Otro problema esta semana es que las previsiones meteorológicas pecaron de prudentes. Se avisó de la borrasca Efraín, pero la Agencia Estatal de Metorología (Aemet) valoró que su paso no sería significativo en Extremadura. Cuando saltó la alerta naranja el delegado terrirorial de la Aemet, Marcelino Nuñez, indicó que no era por la intensidad. «Es un aviso por acumulación. Es decir, no porque sean chubascos tormentosos intensos, sino porque va a estar lloviendo de forma continua, mansamente, durante cinco o seis horas».

Desde la Aemet también se afirmó que las precipitaciones no provocarían grandes inundaciones, «más allá de desbordamientos puntuales de arroyos menores».

La tercera causa es que el río Gévora no se puede controlar, según detalla Álvaro Paniagua, jefe del Área de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. «La Confederación no puede hacer nada con un sitio donde no hay una presa».

El Gévora discurre hacia Badajoz desde Portugal pasando por La Codosera y Alburquerque. Va cogiendo agua de arroyos y desemboca en el Guadiana en Badajoz. A su vez el río Zapatón, de forma paralela, sale de la Sierra de San Pedro y desemboca en el Gévora.

La diferencia entre el Zapatón y el Gevora es que el primero tiene una presa, el embalse de Villar del Rey (del que se abastece Badajoz). Sin embargo el segundo, el Gévora, no tiene presas ni obstáculos y va recogiendo mucha agua de otros arroyos.

Desde la Confederación Hidrográfica aseguran que no hay forma de controlar el río Gévora al carecer de presa

Paniagua asegura que la mayor parte de la riada que llegó a Badajoz vino del Gévora y que no hay una forma de parar o prever este problema. Una solución sería ampliar el cauce de este río para evitar nuevas crecidas, pero no se puede realizar esta obra, según este experto, porque es un área muy protegida medioambientalmente y la reforma tendría un gran impacto en el cauce del Gévora.

A las cuentas como las del Gévira, donde no hay presas, las llaman «zona no regulada» «Aquí no hay ningún tipo de control humano sobre ese agua. Aparece según ha llovido más o menos, más rápido o menos rápido. Ahí no se puede hacer nada», insiste el responsable de la CHG.

Villar del Rey, al 118%

Al descontrol del Gévora se unió la cuarta causa de las inundaciones, que la presa de Villar del Rey rebosó. Este embalse cuenta con 131 hectómetros cúbicos de capacidad y, a diferencia de otros, ha mantenido buenas cifras. En verano estaba al 53%, lo que suponía que garantizaba el suministro de agua a Badajoz, que depende de esta presa, durante año y medio.

Este lunes contenía algo más de 90 hectómetros (74,2% lleno) y 48 horas después, el miércoles, estaba al 118% de su capacidad con más de 153 hetómetros. Es decir, desbordado.

La CHG no ha desembalsado, como creen muchos afectados,. Al llegar a cierto nivel el agua sale por los llamados aliviaderos, para que la presa no se desborde en exceso.

En concreto, en Villar del Rey, según detalla Álvaro Paniagua, «el agua llegó de golpe y se fue soltando poco a poco. Entraron unos 2.000 y salieron 145 metros cúbidos por segundo».

Sin embargo, aunque la presa paró el golpe más fuerte, el agua que salió de los aliviaderos se sumó al Gévora para causar la riada en la zona.

Finalmente los afectados señalan una quinta causa. Detallan que las protecciones medioambientales impiden limpiar el cauce de los ríos, es decir, eliminar la vegetación para que el agua corra sin obstáculos. Eso ha provocado tapones, según denuncian desde varias explotaciones en las que se han ahogado los animales.

Por tanto ha sido la combinación de distintos factores lo que ha provocado esta riada y que ha causado que fuese inesperada para los que han perdido sus casas en Badajoz.