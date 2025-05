Intervenidos en Badajoz 300 kilos de frutas y hortalizas, 1.400 juguetes y 500 prendas falsificadas

R. H. Martes, 27 de mayo 2025, 10:43 Comenta Compartir

300 kilos de verduras y frutas sin control sanitario, 1.400 juguetes y 500 prendas falsificadas. Son algunos de los productos intervenidos por parte de agentes en prácticas de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, ASPEX y la Policía Local de Badajoz, dentro del XXXIII curso selectivo sobre controles policiales y cuya programación incluye una gran carta práctica.

Las acciones de este curso, que se ha desarrollado en la ciudad de Badajoz, han causado diversas infracciones que afectan tanto a la salud pública como a la seguridad vial y ciudadana. Por un lado, en el mercadillo de Badajoz se ha realizado un exhaustivo control de documentación y puestos de venta ambulante en el que se han sancionado a doce vendedores por ejercer sin la licencia correspondiente y en la que se han intervenido 300 kilos de productos hortofrutícolas sin control sanitario y 500 prendas falsificadas, incluyendo bolsos, camisetas y zapatillas.

Por otro lado, han levantado catorce actas de denuncia por diversas irregularidades en establecimientos público, entre ellas, falta de condiciones adecuadas en los extintores, puertas de emergencia bloqueadas y venta de productos falsificados. Se intervinieron cerca de 1.400 juguetes y aproximadamente 4.000 pilas, que no cumplían con las medidas de seguridad necesarias, poniendo en peligro a los menores y pudiendo causar incendios o daños.

Además, en materia de tráfico se han realizado 30 controles de documentación y cinco de drogas y alcohol. Como resultado, doce conductores fueron sancionados por conducir bajo los efectos de sustancias. También se denunciaron 81 infracciones a la Jefatura Provincial de Tráfico por no haber pasado la inspección técnica periódica y 24 infracciones a la Jefatura Municipal por irregularidades como no llevar la carga correctamente, uso del teléfono móvil mientras se conduce y no utilizar sistemas de retención infantil. Asimismo, se levantaron 30 actas por infracciones relacionadas con la tenencia de objetos prohibidos, como navajas de gran tamaño, palos con refuerzos y sustancias psicotrópicas o drogas.

Estas acciones han sido llevadas a cabo por instructores, agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el marco de sus competencias en la localidad de Badajoz. En todo momento, los alumnos han sido monitorizados y supervisados por los instructores y el personal responsable, garantizando así la correcta ejecución de las inspecciones y controles, informa la Junta.

«Estas acciones no solo ayudan a mantener el orden y la seguridad en nuestra comunidad, sino que también sirven para concienciar sobre la importancia de cumplir con las normativas», ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista. «Vamos a seguir apoyando la formación y capacitación de nuestros agentes, y la colaboración entre instituciones y la formación continua son clave», ha añadido.

