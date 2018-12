El instituto no es urgente Martes, 4 diciembre 2018, 08:03

Todavía no han empezado las obras del colegio, pero los vecinos del Cerro Gordo llevan meses insistiendo en la necesidad de que la Junta de Extremadura planifique la construcción de un instituto de enseñanza Secundaria en el barrio. De momento, no entra en los planes de Educación, que defiende que la oferta educativa de Secundaria de la ciudad de Badajoz es suficiente. «Se irá analizando cómo se asienta y consolida la población, pero la necesidad más urgente, que es a la que ha dado respuesta la Junta, es que los niños más pequeños no tengan que salir del barrio para ir a clase», dice.