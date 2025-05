La instalación de alarmas y cámaras aumenta en Badajoz por la racha de robos

Las alarmas y las cámaras de seguridad se contagian. Parece disparatado, pero es el análisis de los profesionales del sector de la seguridad en Badajoz. ... El contagio suele seguir la siguiente secuencia: hay un delito en un garaje o en un bloque y la comunidad de vecinos decide instalar un sistema antirrobos. Poco después, lo piden los edificios cercanos.

Ese contagio se ha acelerado en los últimos meses en la ciudad. Los profesionales de la seguridad han recibido más pedidos y más consultas y relacionan la creciente demanda con el aumento de los robos. También auguran que los atracos del final de 2023 y los robos que continúan en comercios provocarán otra oleada de clientes.

«Ha aumentado la demanda tanto en alarmas como en circuitos de televisión, especialmente piden más cámaras las comunidades de vecinos», asegura Encarna Suero, de la empresa Seguridad Pacense.

Esta experta del sector de la seguridad detalla que, como muchos otras empresas, la pandemia provocada por el covid ralentizó el negocio, especialmente porque se paralizaron proyectos, pero también las reuniones de las comunidades de propietarios. Posteriormente el ritmo de fue recuperando, pero ha sido en 2023 cuando en Badajoz han notado un incremento importante y esperan que siga en 2024.

Una de las áreas donde más les piden seguridad son los garajes de los bloques de pisos «porque pasa de todo», pero también los negocios, especialmente en los barrios donde se dan delitos.

Mauricio Rodríguez instala seguridad desde hace 25 años. En la actualidad trabaja para Prosegur y confirma la fiebre por tener alarma o cámara. Detalla que tradicionalmente han sido los negocios los que más se preocupaban por los robos, pero que ahora son más los propietarios de pisos los que les llaman». «La gente lo nota y siente incertidumbre».

La demanda de instalaciones de seguridad es tal que, tal y como explica Encarna Suero, en ocasiones no es sencillo encontrar electricistas que sepan realizar estos trabajos. La responsable de Seguridad Pacense detalla que a veces les cuesta encontrar especialistas con la formación necesaria.

Los instaladores no son los únicos que se han visto afectados por la creciente demanda de seguridad. Los administradores de fincas también porque son ellos los que reciben el encargo de la comunidad de propietarios, piden el presupuesto y contratan el servicio. María del Carmen Expósito es una de estas profesionales. «Las comunidades suelen pedir seguridad cuando ha ocurrido algo, a veces un acto vandálico en el garaje o han entrado a robar. A veces escuchan que ha habido un problema en otro portal, o que ese portal ha puesto seguridad y no quieren ser los únicos que no la tengan».

Expósito explica que las comunidades suelen votar a favor de los sistemas de seguridad cuando surge el tema, generalmente sin demasiado debate. También ayuda, explica esta administradora de fincas, que «es relativamente asequible, no es prohibitivo». A este respecto añade que muchas comunidades «actúan en caliente», es decir, llevadas por el temor a un delito reciente o por el miedo a que ocurra algo en el futuro.

Este punto lo confirma el instalador Mauricio Rodríguez. «El motivo por el que nos llaman suele ser que han entrado en el edificio o que tienen un caso cercano», explica este experto que añade que en la actualidad están demandado más cámaras que alarmas.

En su caso, añade, suele recomendar una alarma que tenga conexión con la central para que la reacción de los especialistas de seguridad sea inmediata y se pueda movilizar a la policía lo antes posible.

La Policía Nacional cuenta con una serie de recomendaciones para evitar robos en los edificios, especialmente en las zonas comunes, que suelen ser más vulnerables. Explican en primer lugar que hay que proteger estos espacios, por ejemplo, que el acceso al garaje no sea libre, sino que tenga puerta propia o incluso llave en el ascensor para poder acceder a esa planta.

Las recomendaciones de la Policía Nacional también incluyen las «puertas de seguridad acorazadas en viviendas, trasteros o zonas comunitarias, así como bombines precortados o antibumping». Estos últimos impiden que alguien pueda acceder con una llave trucada o metiendo algún artilugio y logrando que la cerradura ceda al golpearla.

En cuanto a las cámaras de seguridad, «deben ser colocadas en plano horizontal y en lugares con buena iluminación, nunca a contraluz», recomienda la policía. También se aconseja poner sistemas que aseguren que las puertas se cierran bien.