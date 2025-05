La inscripciones para la cabalgata de Badajoz se abren los días 2 y 3

Rocío Romero Badajoz Miércoles, 24 de noviembre 2021, 11:39 | Actualizado 19:30h. Comenta Compartir

Todos los niños de entre 7 y 10 años que quieran acompañar a los Reyes Magos la tarde del 5 de enero podrán inscribirse los días 2 y 3 de diciembre en la Concejalía de Cultura y por correo electrónico en concejaliadecultura@aytobadajoz.es.

La concejala de Cultura, Paloma Morcillo, destacó ayer que es muy importante respetar el horario establecido para entregar las inscripciones y remitir los ‘mails’: de 10 a 13.30 horas. El Ayuntamiento descartará aquellos que estén registrados fuera de ese horario. Cada padre podrá inscribir hasta dos niños que no sean familia, hasta cuatro si son hermanos y un quinto que no lo sea. El cortejo estará formado por trece carrozas y unos 300 pequeños de entre 7 y 10 años. Además, esos mismos días se podrán apuntar los mayores de once años que deseen participar aunque lo harán en pasacalles y no en las carrozas. Los adolescentes podrán ir de monitores.

Este año vuelve el tradicional desfile que comenzará en la estación de trenes y terminará en el templete de San Francisco. Igualmente, respetará la norma de los últimos años de eliminar todos los ruidos en Entrepuentes para que los niños con mayor sensibilidad puedan disfrutar de las carrozas.

La mayoría de las actividades están dirigidas a guardar la magia navideña para los más pequeños, algo que recoge el cartel elaborado por Luis Fano.