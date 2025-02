Inquiba y Ilexgreen premiadas por la Diputación de Badajoz por sostenibilidad y emprendimiento

El salón Paraninfo Clara Campoamor de la sede que la diputación de Badajoz tiene en la ciudad que le da nombre se ha vestido de gala ete lunes para otorgar el reconocimiento a los extremeños que destacan por su trabajo dentro de la región. Un ... acto que se ha celebrado este lunes con motivo del día de la provincia de Badajoz que se celebra el próximo viernes.

Entre los galardonados, jóvenes talentos, pero también empresarios con experiencia, como Juan Carmona, propietario de Inquiba, la empresa de limpieza que más productos vende se encuentra en Guareña, y este lunes ha recibido el premio al emprendimiento. Un galardón que Carmona ha agredecido, como también ha agradecido la confianza que su padre depositó en él hace más de 50 años, cuando regresó de Madrid. «Hemos superado muchos problemas y no ha sido fácil, porque la Junta no siempre ayuda mucho», sentenció. Pese a ello su produción es líder en el mercado nacional e internaciona. Pues exportan productos a Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica y Holanda. «Queremos seguir creciendo y duplicar la producción, una tarea que también le corresponde ya a mis cinco hijos que ahora llevan ellos la empresa», sentenció.

Ilexgreen, ha sido otra de las premiadas, en su caso ha recibido el galardón a la economía verde y circular. La empresa que químicos de Almendralejo, luchan por establecer una ecología verde en el uso del plástico, un material que han asegurado es necesario para la sociedad, ya que ayuda a conservar los alimentos.

La igualdad cobra importancia

Como ellos también ha sido reconocido el trabajo de Ricardo Hurtado, este profesor de filosofía del instituto Santiago Apóstol de Almendralejo, ha sido pionero en implementar la materia por la igualdad en su centro, una asignatura que se ha extendido a otras instancias educativas y que le ha valido el reconocimiento por la igualdad. «Me crié en una familia atípica, mi padre dejó su carrera para cuidarme, mientras mi madre se volcaba en la suya. No era lo normal entonces. También vi como mi tía se quedó ciega por una paliza que le dio mi tio. Cuando llegué a la universidad, una profesora me enseñó que había filósofas de las que no sabíamos nada porque las habían eliminado de la historia», contó en el que fue uno de los discursos más emotivos del acto.

Su afán investigador y docente le han servido para sembrar en las nuevas generaciones la conciencia sobre la igualdad. Una asignatura que en su centro cuenta con más de 300 alumnos matriculados por lo que han tenido que ampliar aulas, y ya la imparten dos profesores.

Sobre igualdad trataba también el cortometraje elaborado por los alumnos del Instituto Extremadura de Mérida. Un documental que aborda temas como el ciberacoso con el objetivo de llegar a los más jóvenes y que estos aborden todos los problemas en los que deriva el mal uso de las nuevas tecnologías, inspirado en el caso de los desnudos de Almendralejo. Los jóvenes del centro guiados por su profesora, Gema Montero, han sido galardonados con el premio objetivo de desarrollo sostenible a este proyecto que busca parar el acoso escolar.

En cuanto a cultura los premiados han sido el Festival de Teatro en la Dehesilla, una cita que anualemente se desarrolla en Atalaya, un municipio de apenas 200 habitantes y que durante unos días es foco de cultura. Por ello ha recibido el premio a la innovación y calidad turística. Mientras que la Lapa, otro pequeño municipio, ha recibido el galardón al deporte y vida saludable. Una mención otorgada gracias a la prueba 'Subida al convento de la Lapa', que suma ya varias ediciones y que cada año suma participantes. El alcalde de la localidad, Inocencio Rodríguez, aprovechó su intervención para agradecer a los vecinos el compromiso para que un municipio pequeño pueda hacer frente a este tipo de pruebas.

El premio a la cultura ha sido para Inma Rubiales. La escritora de Almendralejo que se está consolidando como una de las grandes autoras dentro de la literatura juvenil no ha podido acudir al acto porque se encuentra de promoción con motivo del día del libro. Por ella ha acudido su madre, que ha animado a todos los asistentes a compartir el arte y el talento, como la mejor vía para promover la cultura dentro de la región.

El presidente del Concemfe, Jesús Gumiel, también ha recibido otro galardón. En esta ocasión por la integración social y laboral de personas con discapacidad. Una mención que Gumiel tildó de especial porque indica que la labor que hacen desde la asociación es la correcta.

Al acto, que estuvo presentado por la periodista, Sara Bravo, acudió el presidente de la diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales y el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo que cerró el evento felicitando a los premiados y recordando la importancia de valorar el talento extremeño para aprovechar las nuevas oportunidades desde el trabajo y la educación.