Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 37 años, natural de Santa Marta de los Barros y que estaba hospedado en un hotel de Badajoz, por dos delitos de robo con violencia mediante el método del tirón, uno de ellos cometido en la capital pacense. El arrestado ha ingresado en prisión.

Los hechos sucedieron en la tarde del pasado día 18. Una llamada a Comisaría alertó de un robo violento en la avenida del Perú de la capital pacense. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de Seguridad Ciudadana, que localizaron a la víctima en estado de nerviosismo y lesionada, aún en el suelo. Aportó las características del autor e inmediatamente se estableció un dispositivo de búsqueda.

Gracias a la colaboración ciudadana, se logró interceptar a un individuo que coincidía plenamente con las características físicas aportadas tanto por la víctima como por los testigos. En el momento de su identificación manifestó que estaba buscando su terminal móvil, teléfono que instantes antes había sido encontrado por las inmediaciones del robo y que había perdido el autor en su huida. El hombre, de 37 años y que tiene numerosos antecedentes, fue detenido.

De la investigación se hizo cargo el grupo judicial de delitos contra el patrimonio. Tras diferentes gestiones, entre ellas la recopilación de diversos datos mediante el visionado de las cámaras de seguridad, constataron que el mismo individuo era responsable de otro robo con violencia mediante tirón el pasado día 17 de noviembre por la zona de Cuatro Caminos a una mujer de 86 años de edad.

La Guardia Civil reseña que ejerció gran violencia sobre una de las víctimas, que sufrió fractura de una falange de su mano.

Tras la instrucción del pertinente atestado, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.