La infracción más habitual entre los dueños de perro en Badajoz es llevarlos sin bozal Paseando un perro con bozal y correa por Badajoz. :: hoy La Policía Local sancionó a catorce vecinos en 2018 y tres en lo que va de año con multas que van de 200 a 750 euros NATALIA REIGADAS Badajoz Lunes, 8 abril 2019, 07:55

La semana pasada la Policía Local acudió al Cerro Gordo tras recibir varias llamadas de los vecinos que alertaban de la presencia de perros sueltos y sin bozal. Algunos de estos canes eran de las razas consideradas potencialmente peligrosas y en esta urbanización hay muchas familias con niños, por lo que saltó la alarma. Los agentes patrullaron la zona y denunciaron a varios dueños de estas mascotas por infringir la normativa.

En 2018, la Policía Local realizó 27 denuncias relacionadas con perros en la ciudad, 14 de ellas por no llevar bozal y 10 por ir sin correa. En lo que va de año la cifra es porcentualmente mayor. Los agentes han tramitado 11 denuncias, 3 de ellas por no llevar bozal y 2 por carecer de correa.

SANCIONES Todas las mascotas Ruido si perturba el descanso de los vecinos, multa de 300 euros. Daños en zonas verdes de 30 a 90 euros. Daños a otros animales si dañan o persiguen a otras especies de las zonas verdes, como patos, por ejemplo, la sanción es de 30 a 90 euros. Sin bozal o correa solo pueden ir sueltos en las zonas acotadas (pipican o parque canino) o en las zonas verdes en horario de 19.00 a 08.00 horas en invierno y 21.00 a 08.00 horas en verano. Si su temperamento lo recomienda deben llevar bozal. La multa va de 200 a 750 euros. Abandono de 751 a 1.500 euros. No recoger excrementos de 751 a 1.000 euros. Documentación los perros deben llevar microchip y estar inscritos en el censo municipal. Además, hace falta una licencia especial para tener perros potencialmente peligrosos y estos deben contar con un seguro. Razas potencialmente peligrosas Las más comunes en Badajoz son pit bull y american staffordshire terrier. Graves dejarlo suelto o no impedir que se escape, no tenerlo identificado, no tenerlo registrado o no llevar bozal. Multas de 300 a 2.404 euros. Muy graves abandonarlo, tenerlo sin licencia, venderlo a alguien sin licencia, adiestrarlos para activar su agresividad, adiestrarlos sin certificado de capacitación y organizar concursos destinados a demostrar su agresividad. Las multas son de 2.404 a 15.025 euros.

Hay varias leyes y ordenanzas que deben respetar los pacenses que tienen perros. La infracción más común, según las estadísticas de la Policía Local, es que los animales vayan sin bozal. El segundo jefe de la Policía Local, Antonio Mesas, detalla que realizan inspecciones durante las patrullas, pero que en muchos casos responden a requerimiento de los vecinos cuando denuncian que hay perros sueltos en algunos barrios de la ciudad.

«Multar por no recoger los excrementos es difícil porque no lo hacen delante de los policías»

Mesas destaca que hay dos normativas fundamentales. Por una parte está la Ley 50/99, que regula que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos, y les prohibe estar en lugares públicos sin bozal y correa. La multa va de 300 a 2.400 euros. Pero además de estas razas, cualquier can debe cumplir con la normativa municipal que no permite que estén sueltos salvo en horas determinadas o que considera infracción no recoger los excrementos. En este caso la Policía Local aplica la Ordenanza de Tenencia y Circulación de Animales en Badajoz. Las sanciones van de 30 a 90 euros, aunque, en casos más graves, la multa se puede tramitar por la Ley de Protección Animal de Extremadura, en cuyo caso las multas son más elevadas.

¿A quién se sanciona?

Los perros potencialmente peligrosos, por tanto, nunca pueden ir sueltos o sin bozal fuera de las zonas autorizadas. El resto sí, pero solo en unas horas determinadas, de 19.00 a 08.00 horas en invierno y de 21.00 a 08.00 horas en verano.

Antonio Mesas matiza que, aunque la normativa permite sancionar a cualquier animal, todas las infracciones sancionadas por la Policía Local en 2018 y en lo que va de año han sido a propietarios de perros potencialmente peligrosos. «Son los que suelen provocar las llamadas de vecinos con quejas y los que crean alarma en general. «Hay un auge de la tenencia de este tipo de perros, pero los dueños tienen que tener claro que exige contar con la documentación y respetar la ley», añade el segundo jefe de la Policía Local.

Todas las sanciones de 2018 y de lo que va de año han sido a propietarios de perros peligrosos

En general, según la ordenanza local, todos los dueños de perros, sean potencialmente peligrosos o no, deben ponerles microchip e inscribirles en el censo municipal de animales. Las razas consideradas de riesgo, además, deben contar con un seguro de responsabilidad civil y con una licencia que emite el Ayuntamiento.

Tras las sanciones por ir sin bozal o sin correa, las multas por no tener la documentación necesaria son las más comunes. Por ejemplo, de las 27 que impuso la Policía Local en 2018 a dueños de perros, dos fueron por no contar con el seguro de responsabilidad civil y una por no tener la licencia.

La normativa pacense también permite a los agentes sancionar con una multa de 750 a 1.000 euros a los propietarios que no recojan los excrementos de sus animales, un comportamiento que también está muy mal visto por los vecinos y provoca muchas quejas. El importe supone una buen motivo para pensárselo, pero en la práctica no se ponen denuncias. Antonio Mesas explica que es muy difícil. «Cuando estamos nosotros, cuando pasa la policía, lo recogen, aunque sea con cualquier cosa. Es difícil verlo en directo y poder denunciar», añade.