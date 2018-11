Iñaki Fernández gana por segundo año el concurso del cartel del Carnaval de Badajoz EFE Martes, 27 noviembre 2018, 13:25

Iñaki Fernández, de Navarra, ha vuelto a ganar el concurso del cartel anunciador del Carnaval de Badajoz por segundo año consecutivo, esta vez con su obra 'Une el Carnaval, unen los puentes', un cartel muy colorido que muestra a un payaso y en el que representa los puentes Real y de Palmas.

El edil de Ferias y Fiestas de Badajoz, Miguel Ángel Rodríguez, ha presentado hoy en rueda de prensa la composición, que se ha impuesto en la final a 'Caos carnavalero', de Luis Amaya, que ha obtenido el primer accésit.

El concejal ha afirmado que se trata de un cartel «muy colorido y alegre», que ha obtenido un premio de 1.500 euros, mientras que el accésit está dotado con 600. Sobre el concurso, ha explicado que en esta edición se han presentado 29 obras, algunas menos que en la pasada, y que de las cinco finalistas el jurado ha elegido ésta por mayoría y no por unanimidad.

En cuanto al autor, ha afirmado que no tiene formación académica en diseño, que empezó a diseñar carteles en 1990 y que ha obtenido 430 premios por todo el país.

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre el posible sambódromo que se puede instalar en esta edición del Carnaval en la Plaza Alta, Rodríguez ha manifestado que el Ayuntamiento todos los años quiere incorporar ideas nuevas y esta propuesta de la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) les parecía «buena idea» y no supone un inconveniente. Así, ha expresado que no se trataría de un concurso si no de un espacio con gradas en el que las comparsas pudieran «disfrutar con paradas y coreografías en otro punto de la ciudad el sábado por la tarde».

También se le ha cuestionado al edil sobre volver a poner música en la calle, a lo que ha respondido que siempre ha sido voluntad del Consistorio que la hubiera pero que la Junta de Extremadura no ha puesto facilidades para que sucediera.

En este sentido, ha asegurado que los técnicos trabajan en buscar la fórmula para que pueda volver a haber música en la calle, ya que «es un Carnaval de calle», y que lucharán para que pueda producirse, siempre dentro de la legalidad.