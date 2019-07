Ignacio Gragera: «Pactamos con el PP porque compartimos la gestión económica» Ignacio Gragera, en el ayuntamiento, ayer. :: / CASIMIRO MORENO Primer teniente de alcalde y representante de Ciudadanos El líder de Cs en Badajoz afirma que el PSOE proponía hacer inversiones que exigían una subida de impuestos que él rechaza ROCÍO ROMERO Badajoz Martes, 16 julio 2019, 07:53

Desvela poco de las negociaciones que ha tenido con PP y con el PSOE porque, a pesar de que son cargos públicos, las considera conversaciones privadas. Ignacio Gragera (Badajoz, 1982), representante de Cs y primer teniente de alcalde reconoce que dentro de dos años tendrá que buscar apoyos para convertirse en alcalde y que se cumpla el pacto con el PP. Confía en la palabra de Fragoso.

–Lleva dos semanas en el cargo, ¿es como lo imaginaba?

–Es la primera vez que estoy en una administración. Quizás he descubierto que los procedimientos son más minuciosos de lo que esperaba.

–¿Por qué optó por el PP?

–Nuestros votantes querían que diéramos un cambio desde dentro con el PP porque compartimos la forma de gestión económica con el PP. Nosotros achacamos los errores a la gestión defectuosa. Ahí es donde queríamos dar la vuelta. Si a todo esto unimos que el PSOE planteó inversiones muy necesarias pero que generarían un gasto enorme y sin que dijeran cómo iban a mantenerlas...Entendimos que íbamos a ser los malos de la película.

–¿Por qué?

–Hay que hacer inversiones e infraestructuras, pero con cierta mesura. Cuando le preguntamos cómo iban a mantener esas instalaciones, no nos supieron responder y dijeron: ya veremos. Nos vimos siendo el malo de la película porque no íbamos a permitir que se subieran los impuestos. La única manera de mantener el nivel de inversiones era a través de impuestos.

–¿Qué infraestructuras eran?

–Querían construir cinco centros cívicos, varios pabellones, un auditorio en el río... Dotaciones necesarias pero que implican contratación de personal administrativo y de mantenimiento. Y más como están los servicios... con muchas plazas no cubiertas.

–¿Le ha sorprendido?

– Me han sorprendido las dificultades de cubrir plazas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. También las bajas prolongadas que no se pueden cubrir.

–¿Por qué pidió Recursos Humanos?

–Hemos detectado que existe un problema de gestión en recursos humanos por falta de personal derivada de no cubrir plazas. Un Ayuntamiento que funcione mejor, atenderá mejor a la ciudadanía. Queremos poner en marcha una nueva manera de gestionarlo y ayudar a mejorar los servicios con mas medios técnicos y pelear con el Ministerio para cubrir las vacantes.

–Ha unido Urbanismo con Vías y Obras y Bomberos, que acarrean un trabajo ingente. ¿Por qué?

–El ciudadano no tiene la impresión de que estas áreas funcionen bien. Hemos venido a cambiar dinámicas. Urbanismo tiene un problema de medios personales y técnicos. Si conseguimos dar una respuesta ágil, el Ayuntamiento cambiará.

–¿Cómo lo harán?

–Tenemos el perfil de Carlos Urueña, que se dedica profesionalmente al planeamiento urbanístico. Buscaremos mejor planificación y servicios, mejores medios digitales, dar un cierto halo de modernidad y que todo esto se vea reflejado en la reducción de tiempos de espera. Vías y Obras está muy relacionado, igual que Bomberos, que hacen informes urbanísticos. Tenemos mucha ilusión.

–Fragoso dice que mejorarán el mantenimiento diario, ¿cómo?

–Vías y Obras está viendo si se pueden crear unidades de respuesta rápida. Pero de momento es una valoración y no hay nada oficial.

–El Ayuntamiento tiene 1.500 trabajadores. ¿Por qué necesitan ocho empleados de confianza?

–Nosotros no lo hemos pedido.

–Tampoco lo han rechazado.

–Nos hemos encontrado que esos puestos estaban creados y entendemos que son necesarios para la actividad.

–Usted va a tener jefe de gabinete, y ese puesto no existía.

–Es una decisión del alcalde.

–Pero podía haberlo rechazado.

–Tendré actividades fuera del Palacio porque atenderé las relaciones con Portugal y también cuando creemos la Oficina de Atención al Empresariado, con la que daremos un servicio unificado a quienes quieran crecer e invertir en la ciudad. No estaré aquí todo el tiempo y necesitamos una figura para cuadrar agendas.

–Cs llegó al Ayuntamiento en 2015 exigiendo la reducción de concejales a sueldo. Y ahora todos tienen salario, y usted está liberado al 80%, tiene acta en la Diputación y encima ejerce de abogado. Es complicado de entender.

–Por un lado, en la Diputación tiene que estar un concejal y soy yo porque se respetó el orden de la lista. Por otro, con siete personas no se puede llevar el Ayuntamiento. El número no lo hemos decidido nosotros, ha sido el alcalde. Creo que esta decisión tendrá un reflejo en la ciudad y si la ciudadanía no lo ve positivo nos lo dirá en las urnas. Entiendo que haya ciudadanos que no lo entiendan.

–¿Es compatible ser primer teniente de alcalde y ejercer como abogado en la misma ciudad?

–Siempre que no haya ningún tipo de conflicto. No lo hay porque yo no me dedico a Derecho Administrativo y Público, alguna vez hice algo, pero ya no porque no lo voy a aceptar. Puedo compatibilizarlo porque no tengo que ir a diario a los juzgados. He renunciado al turno de oficio, a mi pesar.

–¿Confía en que Fragoso cumpla su palabra y se vaya en dos años?

–Confío en que el acuerdo se lleve a efecto. No tengo nada para pensar que no se va a cumplir. Hemos pactado un gobierno a cuatro años, y no dos y otros dos a espaldas. Que cambie el alcalde no será un obstáculo para que el programa se cumpla.

–Tendrá que contar con Vox para que le vote como alcalde. ¿Sigue negando que está en el equipo?

–En dos años tendremos que hablar con todos y ver si conseguimos sumar. Pero eso será dentro de dos años. Queremos centrarnos en gobernar ya.

–¿Sigue entendiendo que Vox no forma parte del mismo equipo que usted?

–Hemos firmado un pacto con el PP.

–Aunque no tenga nada firmado con Vox, forman parte de un mismo equipo.

–Nosotros entendemos que no.

–Cuando sea alcalde, si finalmente llega, ¿qué querrá hacer?

–Lo queremos desde hoy. Tenemos los ejes muy marcados con una nueva manera de gestionar los recursos públicos, mejorar el empleo y favorecer que los empresarios puedan crecer dentro y fuera de la ciudad y la comunidad. Que todas las administraciones puedan colaborar a través de una nueva gestión de Urbanismo. Y poner en valor el patrimonio y el turismo. Hay que hacer un esfuerzo en conservación, mantenimiento y patrimonio.Trabajamos para que sea referente comercial y económico, pero también patrimonial y turístico.

–¿Tienen algún plan turístico?

–Vamos a crear un plan integral de turismo para posicionar a la ciudad en los circuitos nacionales e internacionales. Con actores, empresarios, hosteleros, vecinos, administraciones... Generar un plan potente y dotarlo de fondos para llevarlo a cabo.