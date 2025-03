«Identificar los marcadores de pronóstico del cáncer de hígado salvará muchas vidas»

Mejorar el diagnóstico de los pacientes con cáncer hepático. Ese es el objetivo al que dedicará los próximos cuatro años Francisco Javier González Rico (Badajoz, ... 1982), el primer biólogo extremeño becado por la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer para impulsar avances que permitan reducir las consecuencias de una enfermedad cada vez menos mortal.

–¿Qué objetivos se marca en la investigación que ahora inicia?

–La investigación estará centrada en el hepatocarcinoma (el cáncer de hígado). La complicación de este tipo de tumor es que existen cuatro estadíos de malignidad: el 1 y el 2 son más bajos pero el 3 y el 4 tienen una malignidad alta. En los estadíos iniciales es preferible operar, quitar el tumor y limpiar el trozo de hígado circundante para que el paciente regenere la parte que le queda. Pero cuando está avanzado los cirujanos prefieren trasplantar porque si lo operan lo más probable es que vuelva a aparecer. Mi investigación va a intentar identificar los marcadores de pronóstico que se necesitan para saber si es necesario el trasplante.

–¿Habrá resultados en cuatro años?

–El proyecto que nosotros presentamos no sale de la nada, es una continuación de un proyecto anterior en el que ya seguíamos la pista a cuatro marcadores que seguramente se van a poder utilizar para hacer el pronóstico de la enfermedad. Más que los cuatro marcadores de forma independiente, realmente se analiza si la combinación de los cuatro puede facilitar el diagnóstico.

–¿Es posible realizar un proyecto de este tipo en Extremadura?

–Para nosotros es fundamental la colaboración del equipo de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Universitario de Badajoz, que está dirigido por el doctor Gerardo Blanco. Cada vez que operan un hepatocarcinoma envían una biopsia al biobanco, y nosotros hacemos una solicitud para que nos cedan esas biopsias. Ahora mismo tenemos 88 muestras de pacientes.

–¿Qué incidencia tiene el cáncer de hígado en la actualidad?

–El doctor Fernando García Urra explicó durante la presentación del proyecto que el principal problema del hepatocarcinoma es que tiene una supervivencia muy baja, en torno al 10%. Realmente se trata de un cáncer poco frecuente y eso ha hecho que la investigación haya ido un poco más rezagada que con otros tipos de tumores más frecuentes. Justamente por eso la Fundación Científica Asociación Española Contra el Cáncer ha apostado por este proyecto.

–¿Había tenido experiencias anteriores en investigaciones relacionadas con el cáncer?

–Cuando terminé Biología en la Universidad de Extremadura inicialmente estuve contratado como técnico superior en el departamento de Biología Celular de la UEx, y posteriormente en el departamento de Biología Molecular y Bioquímica, que es donde estoy ahora. Ahí hice mi tesis doctoral, dedicada a los mecanismos moleculares del cáncer.

–¿Qué papel ha tenido Pedro Fernández Salguero, el nuevo rector de la UEx, en su trayectoria investigadora?

–Para mí ha sido una suerte formar parte del equipo que dirige porque él ya tenía una trayectoria previa como investigador en Estados Unidos, donde formaba parte de una macroestructura en la que había más de 20.000 especialistas investigando el cáncer. Y también estoy muy agradecido a Jaime Merino, que también lidera este grupo, y a Beatriz Marín, Ana Ordiales, Gema Méndez y Claudia Rejano, que han sido mis compañeras en ese grupo de investigación.

–¿Qué siente al saber que es uno de los siete investigadores españoles por los que ha apostado la Asociación Contra el Cáncer para que puedan desarrollar sus investigaciones postdoctorales?

–Es muy importante contar con este impulso económico porque la trayectoria de un investigador siempre es complicada. Nosotros trabajamos con contratos asociados a proyectos y eso significa que cuando termina el proyecto también termina el contrato y uno se queda sin trabajo hasta encontrar un nuevo proyecto.

–¿En algún momento se ha visto en esa situación?

–El parón más grande que yo he tenido duró once meses, entonces tenía 34 años. Este es el mejor contrato que he tenido con diferencia tanto en duración, porque normalmente son contratos de 1 a 3 años, y también por la cuantía económica.