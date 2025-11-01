HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Pedro Martín-Barrajón, experto en conductas suicidas, durante la formación con trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz.

Pedro Martín-Barrajón

Psicólogo experto en conducta suicida
«Hay ideas trasnochadas sobre la prevención del suicidio, como que preguntar puede inducir la idea»

Policías, bomberos, trabajadores sociales o funcionarios que trabajan con jóvenes se han formado en Badajoz en prevención de conductas suicidas

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:50

Pedro Martín-Barrajón es psicólogo de urgencias, emergencias y catástrofes, y especialista con máster universitario en conductas suicidas. Él ha sido el ponente que ... durante dos mañanas ha formado a distintos profesionales que trabajan en Badajoz para dotarles de herramientas en la lucha contra el suicidio, una lacra que el año pasado le costó la vida a 91 extremeños.  Martín-Barrajón dirige la Sociedad Psicourgencias, Prevención, Intervención y Duelo por Suicidio. Además del tratamiento individual, realizan grupos de ayuda mutua para supervivientes en duelo y formación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y Latinoamérica.

Te puede interesar

