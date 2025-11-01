Pedro Martín-Barrajón es psicólogo de urgencias, emergencias y catástrofes, y especialista con máster universitario en conductas suicidas. Él ha sido el ponente que ... durante dos mañanas ha formado a distintos profesionales que trabajan en Badajoz para dotarles de herramientas en la lucha contra el suicidio, una lacra que el año pasado le costó la vida a 91 extremeños. Martín-Barrajón dirige la Sociedad Psicourgencias, Prevención, Intervención y Duelo por Suicidio. Además del tratamiento individual, realizan grupos de ayuda mutua para supervivientes en duelo y formación a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y Latinoamérica.

Las jornadas que se han llevado a cabo en la capital pacense forman parte del plan estratégico municipal del Ayuntamiento de Badajoz para la prevención del suicidio. La primera sesión se dirigió a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y bomberos. Policías, efectivos de extinción de incendios y guardias civiles recibieron las claves para intervenir cuando salta una crisis suicida; y ese viernes fue el turno de empleados de prevención de riesgos laborales, psicólogos, educadores y trabajadores sociales, así como funcionarios de la Concejalía de Juventud. Se ha hablado de factores de riesgo, protección o de cómo llevar a cabo la entrevista con alguien con ideas suicidas.

Trabajo multidisciplinar

«Todos somos agentes de cambio y es necesario hacer un trabajo multidisciplinar y no sólo desde un modelo biomédico, 'hospitalo-centrista'. Hay que hacer un enfoque psico-social y no meramente sanitario». En sus intervenciones, el experto reconoce haber detectado carencias en la preparación de los profesionales que trabajan con colectivos vulnerables o jóvenes. «Hay ideas ya trasnochadas sobre la prevención del suicidio, como que preguntar puede inducir la idea o en qué poblaciones se produce con mayor frecuencia». Asegura que expertos como él están empeñados en desterrar «una gran cantidad de mitos que ayudan a que los profesionales se sientan más seguros y conozcan cómo trabajan el resto de compañeros desde distintos ámbitos -sanitarios, policías, bomberos...-».

Ampliar Trabajadores que asistieron a las jornadas en la sede del IMSS en La Paz. J. V. Arnelas

Supuestos prácticos

En las sesiones han resultado muy ilustrativos los supuestos prácticos, con vídeos de situaciones reales con identidades distorsionadas. ¿Cómo empezar la conversación con un suicida? Ha sido uno de los interrogantes aclarados. Aclara Martín-Barrajón que no se deben utilizar eufemismos, ni dar rodeos, sino ir al grano y preguntar directamente. «¿Por qué te quieres quitar la vida?».

En el momento de la emergencia, lo fundamental es evitar la muerte, para después poder trabajar con esa persona para eludir que lo intente en un futuro. El experto ha exhibido un supuesto real, en el que un guardia civil conversa con un joven suicida. Un caso que ha hecho saltar las lágrimas de algunas trabajadoras presentes.

A juicio de este experto, «una de las premisas fundamentales en prevención del suicidio es que el tiempo juega a nuestro favor, no tener prisa por intentar solucionar la situación cuanto antes y facilitar un espacio donde las personas se sientan seguras para compartir». Ha dicho a los trabajadores sociales y el resto de funcionarios, «que tengan no miedo de preguntar».

Aumentar el sentimiento de pertenencia

Ante esta lacra, ha apuntado la necesidad de acompañar a la persona en el momento más vulnerable de su vida. «Hay que aumentar el sentimiento de pertenencia, fortalecer el vínculo, favorecer espacios de promoción de la salud mental y del bienestar emocional en menores, más que centrar el foco en detectar señales de riesgo».

Más ancianos fallecidos

En el trabajo con las distintas franjas etarias, son varias las señales de alarma y los factores precipitantes. Los expertos han detectado, por ejemplo, «con bastante sorpresa para los asistentes, que por cada 17 ancianos que se suicidan, solo una anciana lo hace». La proporción habitual dice que, de cada cuatro suicidios consumados, tres son varones y uno mujer. Pero en el caso de los adultos más mayores, la desproporción es aún mayor.

A pesar de que fallecieron más de mil ancianos en nuestro país en 2023 (últimas cifras del INE), «las noticias sobre estos fallecimientos no salen en ningún sitio». Asegura el experto que a esa franja etaria de mayores de 79 años, que son un colectivo especialmente vulnerable, no se les presta mucha atención.

Primera causa de muerte entre los jóvenes

En cuanto a la juventud, en Extremadura, el suicidio fue la primera causa de muerte entre personas de 15 a 29 años, por delante de los accidentes de tráfico.

Esa franja de edad «tiene precipitantes particulares que no tienen otros grupos de edad. Sabemos que el 'bullying' a día de hoy tiene un efecto importante, multiplicador del sufrimiento, y que puede ser un precipitante muy frecuente y lamentablemente, a tenor de lo que estamos comprobando (en referencia a la muerte de Sandra Peña), puede ser un precipitante serio».

Información suicida en las redes

Reconoce este experto que a veces las redes sociales juegan un papel negativo como acicate de esta lacra social. «Son un nicho donde se publica información prosuicida que en personas vulnerables que atraviesen una situación complicada pueden encontrar e incluso justificar la peor salida de todas».

«Nadie se suicida por una sola razón» Pedro Martín-Barrajón Experto en prevención de la conducta suicida

El psicólogo deja claro que «nadie se suicida por una sola razón; y muestra su respeto a los supervivientes, y a aquellos que han perdido a un familiar, y no han sabido ver lo que nadie les ha enseñado a ver, porque nadie habría sido capaz de prevenir mejor que un familiar esa terrible pérdidas.

Ampliar Manuela Garrón, asistente a las jornadas. J. V. Arnelas

«Nos han dejado claro que el suicidio nos puede ocurrir a cualquiera; ninguno estamos a salvo» Manuela Garrón Jefa de sección del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Badajoz

Una de las asistentes a estas jornadas ha sido Manuela Garrón, jefa de sección del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Badajoz, del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

Para ella, la charla ha servido para abordar la conducta suicida desde una prevención más global, dirigida a toda la población. «Cambia la idea que tenemos, de que esto solo va con personas que ya tienen problemas; aquí nos están aportando una visión más general, dejando claro que nos puede pasar a cualquiera, que hay que hacer una prevención más global, dirigida a toda la población y a todas las personas, que al fin y al cabo nadie estamos a salvo de este problema».

Garrón sostiene que jornadas como las celebradas en Badajoz «son muy necesarias para todos los servicios implicados en cualquier problema social, así como para toda la población». Añade que esta formación ofrecida por el Ayuntamiento es fundamental para poder atrasar estos problemas «con más herramientas de las que tenemos».

A su juicio, el formador ha sido muy práctico, encaminando sus consejos «a poder hacer mejor nuestra labor, que no es otra que atender a los ciudadanos de Badajoz cada vez mejor».