Iberocio abre sus puertas para entretener y educar a los niños en valores Niños disfrutando de las atracciones de Iberocio.: / CASIMIRO MORENO La feria estará abierta hasta el día 3o y la entrada cuesta 2 euros EFE Miércoles, 26 diciembre 2018, 17:22

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, que ha inaugurado hoy la 28 edición de la Feria de la Infancia y Juventud, Iberocio, ha asegurado que en ella no solo se divierten los niños si no que también transmite valores de cooperación, convivencia o no competitividad.

Según ha explicado a los medios el regidor municipal, esta feria, que ofrece más de un centenar de actividades, se ha convertido en una cita habitual en la Navidad pacense en la que se intenta aprovechar el periodo de vacaciones navideñas para aportar una serie de talleres y actividades para que los niños disfruten de esta etapa de ocio y aprendan también habilidades científicas y emprendedoras a través de los juegos.

«Queremos que Iberocio se pueda aprovechar para la diversión y, a su vez, para la formación», ha agregado.

Horario La feria Iberocio estará abierta en Ifeba hasta el próximo domingo día 30 en horario de de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. El precio de la entrada es de 2 euros, aunque hay bonos de 10 pases por 12 euros.

Asimismo, ha afirmado que estos días también son de disfrute para los padres, para los que se han incrementado las actividades mientras sus hijos disfrutan de la feria.

Fragoso ha destacado, entre el más de un centenar de actividades, el taller de habilidades domésticas, los trabajos de robótica o el rincón de la ciencia de la Universidad de Extremadura.

También ha agradecido al Ministerio de Defensa el despliegue que hace en este evento porque llena uno de los pabellones, que, además, es de los más concurridos de la feria.

En este sentido, los niños y los padres han podido subirse a los tanques y carros de combate que han llevado de muestra o tirarse por la tirolina.

Otra de las zonas que más expectación tiene es la de los videojuegos, donde han montado unas gradas para que la gente vea en una pantalla gigante las partidas de Fifa 19.

Teresa Sánchez ha llevado a cuatro niños a Iberocio que, según ella, lo que más les ha gustado a los mayores ha sido el taller de física, mientras que a los pequeños ha sido el parkour.

A pesar del aumento de actividades para los padres, Teresa prefiere esperar y ver a los niños como disfrutan igual que lo hace Ángel Díaz, que ha llevado a la feria a sus hijos de 5 y 6 años.

En su caso, los niños prefieren el tren de la bruja y las colchonetas, aunque ha manifestado que este año han reducido el número de estas últimas y han colocado más puestos de comida.

Ángel ha pedido que en aquellas actividades en las que puedan participar niños de muchas edades estén más diversificadas.