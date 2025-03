«Cuando yo iba al colegio todo lo gastaba en chuches»

Cuando yo estaba en el colegio era muy impulsivo gastando, me lo quería gastar todo en chuches y si salía un juego nuevo lo quería ... comprar. Es normal, pero ahora lo que queremos es que este grupo de alumnos aprenda a ahorrar y que usen el dinero con cabeza».

Quien habla no es un profesor de Economía, ni tampoco un maestro de Primaria. Lo hace Carlos Paulino Fariña, un alumno de 1º de Bachillerato que este jueves visitó al Colegio Público Los Glacis para participar en una presentación que abordó los conceptos básicos de la cultura financiera. «Esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, todo parte de una carta publicada en un periódico en la que una madre se quejaba de que en los colegios falta educación financiera».

Las explicaciones de Carlos eran escuchadas con atención por Pilar Guerra, jefa del departamento de Economía del Instituto Maestro Domingo Cáceres. «Desde hace dos meses estamos trabajando estos conceptos en el instituto y hoy es el día en el que este grupo de alumnos de 1º de Bachillerato va a compartir sus conocimientos con los niños de 6º del colegio Los Glacis».

«Hay que aprender a ser consumidores inteligentes», defiende la jefa del departamento de Economía, Pilar Guerra

La presentación arrancó a las 12.30 del mediodía y se prolongó durante más de una hora. En medio, los escolares realizaron un presupuesto y al finalizar participaron en un Trivial que puso a prueba sus conocimientos. «El consumidor es quien gasta en lo que es necesario, pero el consumismo es comprar por comprar cosas que no son necesarias y que terminan dañando el medio ambiente», advirtió una de las alumnas del Domingo Cáceres.

«Debéis huir también del sesgo de anclaje, que es el que nos hace creer que un producto es más barato porque antes costaba más caro. Esa es una estrategia que se utiliza para vender, pero no debéis dejaros engañar –añadía su compañera–. También está el efecto manada, ese que nos impulsa a comprar lo que compran los demás, o las ediciones limitadas, que nos incitan a comprar algo porque creemos que se va a acabar».

«Esto se tendría que enseñar antes, porque es algo que nos resulta útil en nuestro día a día», expresaba Felipe Cáceres Limpo, otro de los alumnos que participaron en el taller.

«Con esta actividad buscamos que desde que son pequeños adquieran una serie de conocimientos básicos de educación financiera, que es esa economía doméstica que ellos van a utilizar en su vida sí o sí, como abrir una cuenta bancaria, fomentar el uso de presupuestos para no gastar más de lo que ingresamos, entender la importancia del ahorro o aprender a ser consumidores más inteligentes, porque las técnicas que neuromárketing que hoy se utilizan son superagresivas, especialmente con la gente joven», expuso Pilar Guerra.

Presupuesto y ahorro

Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, los alumnos de Los Glacis realizaron un presupuesto en el que eran invitados a situar en una columna los ingresos (la mayoría colocó ahí los 5 euros de paga semanal, aunque también se les animaba a incluir los regalos de cumpleaños o de comunión en metálico) y en otra los gastos. «Yo he puesto los 8 euros que me da mi padre y los 5 de mi abuelo. En total son 13 euros y he gastado 2 en chuches y 1 en un regalo para el día del padre», compartía una estudiante de 6º.

«Muy bien, ahí tienes un ahorro de 10 euros que puedes utilizar más adelante. Es importante tener ahorro porque siempre puede haber un imprevisto. Imagina que ya tuvieras la camioneta que sueña con tener ese chico que habló antes, ¿qué pasaría si se averiase? Nosotros os animamos a ahorrar el 10% del dinero que ingreséis».

«Y recordad que una cuenta bancaria es como un cofre mágico o una hucha que está a vuestro nombre. Ahí está el dinero más seguro que en una hucha que os pueden robar o que se puede perder. Pero nunca olvidéis que jamás debéis compartir con nadie la contraseña de vuestra cuenta».