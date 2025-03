«En mi huerto urbano quiero plantar lechugas, acelgas y cebollas»

C. MORENO

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 11 de noviembre 2023, 07:44 Comenta Compartir

Florencio Prieto dijo con ilusión «soy yo» al escuchar su nombre ayer en las Casas Consistoriales de la Plaza Alta. Su identidad salió de una bola metida en una urna de sorteo y el premio era la concesión de un huerto urbano en la barriada de Llera durante dos años. Lo primero que plantará, y que espera disfrutar en primavera, son lechugas, acelgas y cebollas.

Prieto, vecino de Valdepasillas, fue uno de los siete agraciados de esta nueva iniciativa. En Badajoz ya hay huertos urbanos creados por el Ayuntamiento en Suerte de Saavedra, pero ahora el Consistorio ha apostado por habilitar ocho nuevas parcelas destinadas a personas mayores. Están en Llera, en la calle Almendro. Una de las ocho ha sido adjudicada al Club de Petanca de Mayores de este barrio, que la podrá explotar de forma comunitaria y las otras siete se asignaron ayer por sorteo. Había nueve solicitantes, por lo que dos personas se quedaron en lista de espera.

Para Florencio Prieto fue una alegría ser uno de los beneficiarios. Este vecino de Valdepasillas ha tenido durante más de 30 años una parcela, pero ahora está jubilado y reconoce que echa de menos «tener un huerto». Tiene mucha experiencia y afronta contar con su propia parcela «con ilusión».

En cuanto a la explotación de este huerto, Prieto está pensando en qué plantar en cada temporada y explica que, además de ser una actividad divertida, podrá servir para en consumo en casa. Estos huertos son ecológicos, por lo que no se usan productos químicos en el cultivo.

Manuel Francisco Lara fue otro de los agraciados con un huerto urbano. Este vecino de Llera nunca ha tenido parcela propia, pero ha trabajado durante más de 30 años en una finca agrícola, por lo que tener su propia plantación es algo muy especial. Su principal objetivo es «entretenerse» y aún está pensando qué planatará para su primera cosecha.

Al sorteo de estos huertos acudió el concejal de Mayores en el Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Cavacasillas, que aseguró que era un «día especial». Este edil indicó que en Mayores siempre están buscando actividades para apoyar el ocio de estas personas y que esta nueva iniciativa es distinta y especial. Por esa razón decidieron crear estos huertos específicamente para mayores de Badajoz.

La iniciativa surgió, según indicó el concejal, tras comprobar el buen funcionamiento de los huertos municipales de Suerte de Saavedra. En 2021 se inauguraron los primeros, y hasta ahora únicos, huertos municipales para cualquier vecino que los solicite. Se trata de 38 parcelas que tienen mucha actividad. En la primera convocatoria las solicitaron 63 personas.

De hecho, en la ciudad hay interés de que haya nuevos huertos urbanos. En abril de 2022 el Ayuntamiento pacense anunció que habilitaría 50 parcelas más en Las Moreras. Sería en un terreno entre la avenida Anselmo Arenas López y el parque del río Guadiana que tiene una extensión de 1,7 hectáreas. La idea no es ocupar toda la extensión, sino solo una parte para acondicionar 50 pequeñas parcelas en las que los vecinos, asociaciones o centros educativos puedan cultivar su propia fruta, verdura o plantas aromáticas. Este proyecto en Las Moreras, sin embargo, aún no se ha concretado. No han comenzado las obras correspondientes ni se sabe cuándo se podrán sacar a sorteo estas esperadas parcelas.

Las Moreras no es el único barrio que ha pedido contar con parcelas para vecinos. Aunque no hay proyectos oficiales, también han solicitado estas parcelas en el Casco Antiguo. De hecho hay un proyecto vecinal que propone que se habiliten huertos urbanos en las laderas de la Alcazaba.

Comenta Reporta un error