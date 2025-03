La huelga de letrados judiciales ya ha suspendido 600 juicios en Extremadura

Los letrados judiciales de la región se concentraron este jueves a las puertas de los juzgados de Badajoz para insistir en la necesidad de que ... se les reconozcan económicamente las nuevas funciones que han asumido durante los últimos años.

El acto de protesta contó con más de 20 letrados y en él se dieron a conocer las consecuencias del paro indefinido que se inició el martes: 957 demandas civiles, sociales y contenciosas no tramitadas; 568 juicios civiles, sociales y contenciosos no celebrados; 1.117 entre juicios penales, comparecencias y declaraciones no realizadas; y más de 2.000 mandamientos de pago no expedidos.

Esas cifras se refieren a los efectos causados durante los tres primeros días de huelga y coinciden con la impresión que tienen los jueces de la región, que se han visto obligados a suspender buena parte de los juicios señalados para estos días.

El portavoz de la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia, Luis Carlos Rodríguez, lamentó que la reacción del Gobierno a su solicitud no haya sido receptiva. «No reclamamos un nuevo acuerdo, sólo que se cumpla lo acordado en abril».

Rodríguez explicó que los letrados judiciales de tercera categoría tienen en la actualidad una nónima de 1.900 euros mensuales, muy por debajo de la de los jueces de esos mismos juzgados, «que cobran casi el doble».

De igual modo pidió un aumento de las nóminas para los letrados de segunda categoría, para quienes solicita que la nómina pase de los 2.500 euros actuales a los 2.800 que esta asociación considera justos. «Lamentablemente en estos primeros días de huelga no se ha producido ningún tipo de acercamiento», dijo Luis Carlos Rodríguez.

Desde la Unión Progresista de Letrados se recordó que los juzgados de la región cuentan en la actualidad con 59 letrados de administración de justicia en la provincia de Badajoz y 39 en la de Cáceres. «En la provincia de Badajoz hay unos servicios mínimos nombrados de 23 letrados y sólo 9 no secundan la huelga mientras que en la de Cáceres los servicios mínimos son de 16 letrados y hay 2 que no secundan la huelga».

Luis Carlos Rodríguez entiende que con estas cifras el seguimiento es máximo puesto que sólo hay unos pocos juzgados que cuentan con sus letrados. En el resto sólo se están sacando adelante las causas que afectan a menores, a mujeres afectadas por violencia de género o a procedimientos en los que hay presos en prisión preventiva. «Incluso hemos decidido seguir celebrando las bodas civiles a pesar de que no se incluyen en los servicios mínimos».

Graves perjuicios

La medida de fuerza de los letrados está causando daños severos a los ciudadanos que esperan que se haga justicia. El martes, en Badajoz, se suspendió un juicio en el que iban a participar personas que habían viajado desde Barcelona; y el miércoles sucedió lo mismo con personas residentes fuera de la ciudad que no habían sido avisadas de la cancelación de las vistas.

Situaciones parecidas se han vivido en otros juzgados de la región que por motivo de la huelga han paralizado juicios, comparecencias, declaraciones y mandamientos de pago que están causando perjuicios serios a quienes dependen de esas acciones judiciales.