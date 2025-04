¿Por qué huele Badajoz a estiércol?

LUIS GUTIÉRREZ CARRERO Miércoles, 24 de agosto 2022, 11:26 | Actualizado 17:09h. Comenta Compartir

Quien saliera ayer en Badajoz a la calle y también esta mañana lo ha podido notar. Olía fatal en todas las zonas, especialmente en el Casco Antiguo. Han sido muchas las quejas que ayer se pudieron leer en redes sociales. «¿Por qué Badajoz huele a cuadra?», decía una de ellas. Han sido tantas las manifestaciones ciudadanas que el alcalde, Ignacio Gragera, ha tenido que responder en su cuenta de Twitter.

El regidor ha informado en Internet que el mal olor proviene de Portugal. Esta situación es debida, según el alcalde, a la quema de estiércol, cuyo olor ha traído el viento a la ciudad. Estos purines han traído como consecuencia este olor tan desagradable en Badajoz.

El viento ha jugado en contra y ha arrastrado el mal olor hasta la ciudad. Una vez se produzca un cambio en la dirección del aire, este olor irá desapareciendo.

El calor ha regresado con altas temperaturas a la ciudad, por ello las quejas han aumentado. De forma periódica, Badajoz sufre de malos olores. Esto se debe a diferentes causas:

Ya en marzo del año pasado, la ciudad también amaneció hablando del mal olor. En ese caso fue un camionero el que perdió parte de su carga de abono cuando circulaba por la autopista. Fue en la avenida Antonio Masa Campos, a la altura de la avenida Colón.

Como ya contó HOY los hechos tuvieron lugar en torno a las 9.15 horas de la mañana cuando un tráiler de gran tonelaje que circulaba en dirección al puente de la Universidad perdió gran parte de la carga que transportaba y el estiércol provocó un desagradable olor en las calles aledañas. La Policía Local tuvo que acudir de urgencia para cortar parte de un carril y dirigir la circulación en la zona. Una patrulla buscó al camión, que ya estaba llegando a Gévora, para interceptar y denunciar al conductor, que alegó que no se había dado cuenta del vertido.

En otras ocasiones han sido las averías en el sistema de aguas residuales las que han disparado las críticas por el mal olor. Este problema ha sido especialmente grave en los arroyos Rivillas y Calamón, que han soportado vertidos de forma habitual. También el desagüe del Caño de la Cambota, en el Guadiana, a la altura del polígono de La Paz, ha sido la causa de muchas quejas vecinales.

Hasta el momento la situación actual no supone un riesgo para la salud y no hay vertidos ilegales, como en diferentes ocasiones pasadas. Bomberos de la ciudad han manifestado a HOY que no han recibido ninguna queja ni parte de ningún vecino de la ciudad.