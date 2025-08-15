Hoy se rinde homenaje a las víctimas del franquismo en el Cementerio Viejo

Redacción BADAJOZ. Viernes, 15 de agosto 2025, 07:34 Comenta Compartir

Hoy, a las diez y media de la mañana, tendrá lugar en el Cementerio Viejo (Cementerio de San Juan) el homenaje que el PSOE y UGT de Badajoz realizan desde 1977 a los compañeros y compañeras que fueron víctimas de la represión franquista por defender las ideas de libertad e igualdad del Gobierno de la II República. Se conmemora, pasado mañana, el 89º aniversario de la Toma de Badajoz. El homenaje se celebra junto al monumento levantado en 1986, que recuerda estos hechos y acoge una fosa común con 2.000 personas asesinadas durante la Guerra Civil.

Será una ceremonia, abierta a la ciudadanía, con música y flores para honrar la memoria de quienes fueron encarcelados y asesinados por ser socialistas, republicanos, comunistas, gente de izquierda, jornaleros o campesinos por defender la legalidad en la ciudad.