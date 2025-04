Houssame Benabbou domina de nuevo la Media Maratón Elvas-Badajoz

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 13 de noviembre 2022 | Actualizado 14/11/2022 17:22h. Comenta Compartir

Una hora después de comenzar una media maratón hay emoción, ganadores, récords y superación. Cuando han pasado dos horas desde el inicio llegan los carteles de 'te quiero papa', las lágrimas, el valiente que lleva la camiseta de su madre recién fallecida o incluso un enfermo del riñón que se arriesga para dar visibilidad a su enfermedad. Así ha sido la mañana en la avenida de Huelva de Badajoz.

El protagonista indiscutible de la 33 edición de la Media Maratón Elvas-Badajoz ha sido una vez más el atleta Houssame Benabbou que ha ganado la prueba corriendo prácticamente solo desde Elvas con un tiempo de 1.03.39, que supone un récord personal para él mismo en esta prueba. Este joven de 34 años, de Talayuela, ha explicado que estaba muy contento de ganar en su tierra y ha pedido a los organizadores que homologuen la prueba para que las marcas sean oficiales. Esto es complicado debido a la diferencia de altitud entre Elvas y Badajoz. La Federación Internacional de Atletismo no autoriza pruebas con ese desnivel.

Benabbou ya ganó la última edición de la media, en 2019, pero ha mejorado notablemente el tiempo. Este joven atleta está en muy buena forma. De hecho, hace sólo seis semanas ganó el Campeonato de Europa de 50 kilómetros y está preparando la maratón de Valencia.

Houssame compartió podio con Carlos Gazapo (1.05.56) y Roberto Ladeiras (1.05.58) que también repitieron podio pero invirtiendo sus posiciones con respecto a 2019.

En la categoría femenina sí hubo un nombre completamente nuevo. Se impuso Rut García, una joven madrileña que finalizó en 1.19.33 logrando desbancar a Mercedes Pila que quedó segunda con 1.23.26 seguida de Conchi Hidalgo con 1.25.53:

Rut García se emocionó en meta al explicar que ha corrido esta carrera porque tiene familia en Badajoz y estaba deseando conocer esta prueba. «Y repetiré, seguro», ha confirmado.

En cuanto a la participación, unos 800 corredores han cruzado la meta de los 1.018 inscritos. Las cifras han bajado respecto a años anteriores y los organizadores creen que la causa es que hay muchas pruebas en el calendario. El concejal de Deportes de Badajoz, Juancho Pérez, ha destacado la importancia de esta prueba, pionera hace 35 años en cruzar la frontera. A su lado estaba el edil de Deportes de Elvas, Ermenegildo a Rodríguez que ha dicho que este evento «es más que una carrera, es para estrechar lazos» y ha deseado que la relación entre ambas localidades siga cercana.

Otro político en la carrera ha sido el portavoz municipal, Antonio Cavacasillas, que la ha terminado en una hora y cuarenta minutos. Este concejal lleva corriendo desde 2015.

«Por mi madre»

Poco después de que el reloj marcase dos horas de carrera ha llegado a meta Joaquín Maestre. Este pacense está en tratamiento de hemodiálisis por un problema de riñón, pero ha decidido correr bajo el lema 'Renalmente podemos' para dar visibilidad a la asociación Alcer y reivindicar la donación de órganos.

Joaquín ha llegado a meta afectado pero respaldado por tres amigos, «si no es por ellos, no llego». Ha hecho un buen tiempo de poco más de dos horas, pero ha sido descalificado porque su ha entrado en meta con su hija Lucía. El sistema informático no permite ya que los corredores sean acompañados los últimos metros. A Maestre no le ha importado, porque lo importante estaba conquistado, «la visibilidad, demostrar que se puede».

Tulio Pinna también ha protagonizado un momento especial al cruzar la meta con una camiseta con la foto de su madre, Lucía Bote, fallecida hace sólo once días.

Y Toribio, Miguel y Antonio lo han conseguido a pesar de que el calor ha castigado un poco a los corredores populares. Estos pacenses son abuelo, hijo y nieto y han logrado terminar la carrera en poco más de dos horas. Todo un hito para tres generaciones.

