Colocación este viernes del nuevo nombre del hotel en lo alto del edificio.

Colocación este viernes del nuevo nombre del hotel en lo alto del edificio. J.V. Arnelas

El hotel Lisboa de Badajoz ya luce su nuevo nombre

El hotel situado el la avenida Adolfo Díaz Ambrona pasará a llamarse hotel Turia Badajoz

Alba Alcázar Crespo

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:52

El hotel Lisboa ya luce su nuevo nombre en lo alto de su cubierta. A primera hora de la mañana de este viernes se ha ... colocado el logo con el nueva denominación. Coronando el edificio, se puede leer Turia Hotels. Tiene cuatro caras por lo que se podrá leer desde la carretera de Cáceres, la frontera de Caya, el centro de la ciudad y la margen derecha.

