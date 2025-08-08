El hotel Lisboa de Badajoz ya luce su nuevo nombre

El hotel Lisboa ya luce su nuevo nombre en lo alto de su cubierta. A primera hora de la mañana de este viernes se ha ... colocado el logo con el nueva denominación. Coronando el edificio, se puede leer Turia Hotels. Tiene cuatro caras por lo que se podrá leer desde la carretera de Cáceres, la frontera de Caya, el centro de la ciudad y la margen derecha.

El renovado hotel Turia Badajoz ya ha aplazado su apertura dos veces: una en marzo y otra en septiembre, pero no descartan abrir antes de que acabe el año. El promotor del establecimiento, Pedro Tent, ha afirmado a HOY que «en cuanto esté, abrimos».

El hotel Turia Badajoz cuenta con 127 habitaciones distribuidas en siete plantas. En un principio se planearon 176, y se podrían haber mantenido unas 170 cumpliendo con las dimensiones estándar. Sin embargo, se ha optado por reducir la cantidad, eliminando aproximadamente una habitación por cada una y media, y en algunos casos fusionando dos espacios para crear un solo dormitorio. Esto permitirá ofrecer habitaciones de distintos tamaños, pensadas para estancias más prolongadas, de más de una semana. Todas contarán con servicios propios de hotel, sin funcionar como apartotel ni como apartamentos turísticos. Las más amplias serán tipo duplex, distribuidas entre la séptima y la octava planta.

La planta ocho está dividida en dos zonas: una será un restaurante panorámico con un salón de 250 metros cuadrados, y la otra corresponderá a un tipo de habitaciones que serán del tipo junior suite.

Por su parte, la novena planta, a la que se le han retirado las ventanas para cumplir con la normativa urbanística, se destinará a un bar con terraza accesible al público. Las plantas superiores estarán dedicadas a un restaurante y una terraza, ambos abiertos a toda la ciudad, ofreciendo vistas privilegiadas de Badajoz.

La entrada principal al hotel seguirá siendo frente al instituto San Fernando en la calle Augusto Vázquez, aunque han preparado un vial desde la avenida de Adolfo Díaz Ambrona para que los huéspedes puedan llegar y descargar equipajes.

Últimos retoques

Los obreros, pintores y carpinteros acuden a diario para dar los últimos retoques y así dejarlo todo listo cuanto antes.

Ampliar Recreación digital de cómo será la terraza panorámica del hotel ubicado entre las avenidas Adolfo Díaz-Ambrona y Augusto Vázquez. Turia Badajoz

La reforma ha supuesto vaciar por completo el interior del edificio, dejando únicamente la fachada, que se ha mantenido casi desnuda para después ser renovada con sistema de eficiencia energética, sin perder su característico diseño original. Desde lejos, el edificio conserva la apariencia del emblemático hotel de siempre, pero al mirar con más atención, se aprecian los cambios, como las nuevas barandillas en las plantas superiores.

También, contará con una piscina, que no tenía y que han construido en el solar anejo por el que ha crecido el establecimiento con jardines y que ya está terminada. Este solar se ubica frente al hotel NH, en la avenida de Adolfo Díaz Ambrona.

El proyecto ha recibido 3,2 millones de euros de los incentivos regionales que el Gobierno central ha otorgado en la convocatoria de 2025 a cuatro empresas de la región. El importe total de las subvenciones tramitadas por el Ministerio de Hacienda asciende a 8,3 millones de euros.