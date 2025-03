Más espacio para colocar las mismas mesas. Es la petición que hacen los hosteleros de Badajoz y algunos clientes a los que ha consultado HOY ... una semana después de que el Ayuntamiento anulara la ampliación de espacio público que les concedió durante el estado de alarma y seis meses más.

El Consistorio no va a cambiar de parecer. El concejal de Vias y Obras, del que dependen los veladores, es Carlos Urueña. Este comprende las quejas de los hosteleros, pero recuerda que el Estado y la Junta han eliminado las restricciones en los bares. Por eso considera que ya no tiene sentido continuar con esta concesión provisional de espacio público. Esta no conllevaba más mesas, pero sí más aceras o aparcamientos para 260 establecimientos.

Añade que el Ayuntamiento también ha atendido casi todas las peticiones de ampliación de mesas. En lo últimos meses han concedido 150 y son definitivas. «La mayoría de los establecimientos se encuentran en mejores condiciones y con más mesas que antes del covid», asegura. «Hay que racionalizar el espacio para que todo el mundo esté a gusto y buscar un equilibrio entre bares, peatones, vecinos y clientes».

Este tema de los veladores tendrá recorrido en el Ayuntamiento. Por un lado, este redacta una ordenanza para actualizar la actual, que tiene más de diez años, y que no recogerá situaciones extraordinarias como la covid. Por otro lado, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, registró ayer una moción para debatir en el próximo pleno del día 31. Pide que se prorrogue durante un año más el uso del espacio público extraordinario y la exención de tasas.

Mientras el debate se realiza en el Ayuntamiento, en las barras de los bares se habla de la merma de espacio. Sobre todo en los diez puntos donde se les permitió ocupar aparcamientos. Uno de los más notables es la avenida de Elvas, donde se prohibió aparcar en la acera junto a los bares de la Urbanización Guadiana.

Ampliar Begoña Rodríguez, del restaurante Mariquina, en la avenida de Elvas. casimiro moreno

Uno de esos establecimientos es Mariquina, donde Begoña Rodríguez repite a los clientes que si todas las mesas están sobre la acera es porque el Ayuntamiento ha retirado el permiso. Lo dice mucho porque le preguntan mucho.

«Era una ventaja porque podías ponerles más cómodos», explica. Este establecimiento ocupaba cinco plazas de aparcamiento, que se corresponde con el frontal del bar.

En uno de sus veladores estaba ayer Verónica Escudero. «Me parece muy mal que les hayan quitado espacio porque las mesas están más juntas, antes se estaba mejor. Y no pasaba nada con los aparcamientos porque se encuentran huecos por detrás», explica.

Joaquín León es el presidente de la asociación de vecinos de la urbanización Guadiana y reconoce que la merma de estacionamientos en la avenida de Elvas hizo que muchos conductores se desplazaran a las zonas de chalés y dejaran allí sus coches. Joaquín León, sin embargo, está más preocupado por la proliferación de pubs en los últimos meses hasta que la variante ómicron redujo el ocio nocturno, pero teme que los ruidos vuelvan cuando pase la sexta ola.

En la avenida de Carolina Coronado esquina con la calle Canarias, Luis Durán hace tostadas mientras cuenta los molletes que ha dejado de vender. «Mientras podíamos usar más espacio hemos vendido entre 70 y 80 piezas cada día, ahora la mitad». El bar Riace ocupaba hasta cuatro plazas de aparcamiento en la calle Canarias. Los veladores siempre han sido los mismos, antes y después de la pandemia, ocho. «Ahora los tengo que poner más juntos y los clientes me dicen que es un fastidio». Sus horas de mayor trasiego van de siete a doce de la mañana.

En la plaza de Portugal, junto al parque de Castelar, siempre hay problemas de aparcamiento. Durante los últimos meses ha habido ocho estacionamientos menos por dos terrazas. Una de ellas es la del Chiringuito de Parra. Rui Parra comenzó el negocio hace cinco años y, aunque ha aguantado la pandemia, ahora se le vuelve a hacer cuesta arriba. Este fin de semana le han anulado dos comidas de doce personas por poner las mesas sobre la acera en lugar del estacionamiento. «La gente prefiere estar distanciada», incide.

Juan Rubio sigue siendo fiel a este bar, pero critica la decisión municipal. «No encuentro sentido a esta decisión del Ayuntamiento, tan arbitraria y sin fundamento. Estamos en la misma situación que cuando se cedió el espacio, incluso ha empeorado el virus». Sobre el aparcamiento, este vecino de la zona dice que siempre es imposible aparcar. «Estas tres o seis plazas que se restan no solucionan nada. En cambio, si un bar cierra causa un grave perjuicio porque muchas personas quedan desatendidas».

En la calle Fuerte, muy próximo al Meiac, lleva 34 años José Antonio Jaramillo detrás de la barra de la marisquería Venus. Sus once veladores eliminaban seis plazas de aparcamiento. «Creo que lo más recomendable sería esperar un par de meses para que se calmara el virus», reflexiona.

«Los clientes preguntan constantemente porqué hemos vuelto a las aceras. Les explico que el Ayuntamiento ha quitado el permiso que nos dio el anterior alcalde», señala José Antonio Jaramillo. Paga unos 400 euros al año por tener sus mesas en la calle y dice que no le importaría abonar más si le permitieran ocupar más espacio. También que la merma le ha restado negocio y eso ha hecho que no haya llamado a los dos eventuales que le echaban una mano los fines de semana este último sábado y domingo.