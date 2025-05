«En la hostelería hay trabajo, pero es duro y se paga mal» El subsidio de 460 euros que reciben algunos desempleados hace más llevadera la vida de quienes no tienen un empleo

Tienen nombre y apellidos pero se sienten más cómodos si no se les identifica porque este viernes se prestaron a poner rostro al desempleo en Badajoz. Lo hicieron a las puertas de la oficina que tiene el Sexpe en la calle El Gorrión de San Roque y, a pesar de estar en paro, algunos se sienten afortunados por cobrar un subsidio mensual de 460 euros. Hablan de Pedro (Sánchez) como un buen político que se preocupa de ellos y también ven con simpatía las iniciativas económicas de Podemos. «Se están preocupando mucho de nosotros», dice una mujer de mediana edad que viste con elegancia.

Junto a ella hay una señora que debe rondar los 60 años. Ha trabajado toda su vida como empleada de hogar pero ahora lleva cuatro años parada. «Veo fenomenal que vayamos a tener derecho a paro cuando nos despidan. Yo me fui de una casa después de diez años y no me dieron nada», afirma. Su deseo es conseguir un empleo pero lo ve difícil por la competencia que suponen las mujeres inmigrantes.

«Pero ellas también tienen derecho a trabajar», coinciden quienes están en la cola. «Y trabajan mucho porque se conforman con lo que otras no quieren, muchas no están dadas de alta», añade uno de los presentes.

Tras ellos llega un trabajador eventual de Correos. Asegura que son más de 300 en la bolsa de trabajo y reconoce que la incertidumbre es total. «Lo mismo me llaman mañana para trabajar que estoy seis meses en paro».

En la cola para firmar el desempleo hay otro hombre. Debe rozar los 50 años y busca trabajo en la construcción. «Las empresas buscan collas formadas por un grupo de trabajadores, por ejemplo tres oficiales y dos peones, pero si vas por libre a buscar empleo no te cogen. Tendría que irme fuera de Extremadura y eso me obligaría a estar lejos de la familia. Prefiero cobrar los 460 euros de prejubilación y ganarme la vida recogiendo chatarra. Cada tres días te puedes sacar 20 o 25 euros, eso te permite ir tirando».

En un viernes como el de la pasada semana, en pleno puente (para quienes tienen un empleo), pudieron pasar por la oficina de San Roque cerca de 100 personas. Algunas en una situación tan complicada como la de un padre de familia con tres hijos que se acaba de ir al paro. «Me tenían dado de alta como cocinero 4 horas pero trabajaba la jornada completa. A mí me pagaban 900 euros pero ahora solo voy a tener el paro de las horas que estaba dado de alta. En la hostelería hay trabajo, pero es duro y se paga mal».

