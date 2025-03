El hospital Universitario sigue siendo el Infanta para muchos pacenses

El Hospital Universitario de la ciudad de Badajoz cambió de nombre en noviembre de 2018, pero para muchos pacenses es complicado referirse a este centro ... sanitario por su nombre nuevo.

Casi de improviso, sin anuncios previos, la Junta anunció el cambio de denominación. Entonces se colocó su nuevo letrero en lo alto del edificio: 'Hospital Universitario de Badajoz'; y el cartel indicador anclado al suelo en la entrada al recinto para que los conductores sepan dónde está el acceso.

Esta decisión se debió a las repercusiones que tuvo el juicio del caso Nóos en la infanta Cristina (fue condenada como beneficiaria a título lucrativo) y se tomó tres meses después del ingreso en prisión del que entonces era su marido, Iñaki Urdangarín.

«Los que somos mayores lo llamamos Infanta, pero para los jóvenes es el Universitario», cuenta Rafael de la Torre

En Extremadura, el Ejecutivo del socialista Guillermo Fernández Vara explicó en aquel momento que habían recibido solicitudes de ciudadanos para cambiar el nombre, «ya que Cristina de Borbón es alguien que no pertenece a la Casa Real».

Han transcurrido seis años desde aquello, pero el cambio aún no se nota en muchas señales. Las de la avenida de Elvas, por ejemplo, se han quedado ancladas en el pasado.

En los seis años que han transcurrido ninguna de ellas se ha actualizado. Pero no es solo en esta avenida, en otras zonas de la ciudad como la avenida Juan Sebastián Elcano también hay rótulos con el antiguo nombre.

Buses

Las líneas de autobús sí han actualizado el nombre de este hospital en su web, aplicaciones para móvil y las pantallas de algunos de sus autobuses. Aún así, la de la línea C2 sí mantienen el nombre de Infanta Cristina, aunque no lo menciona en la hoja de su ruta. Algunos de los buses que pasan por el Universitario son los de la línea L3, L9, L18, LC1 y LC2.

La nueva denominación se debe a que este es el hospital en el que se preparan los futuros médicos, está al lado de la Facultad de Medicina y cuenta con aulas dedicadas a la formació de los estudiantes.

Las obras de la nueva escuela universitaria, que han llevado tres años, terminaron a finales del año pasado, pero aún no hay fecha para inaugurarla, aunque la Junta espera que sea este curso.

Esta obra durado tres años y se ha realizado en el antiguo aparcamiento de tierra del Hospital Universitario.

Los vecinos

Pero no solo los carteles siguen manteniendo los viejos hábitos. Muchos pacenses no han conseguido todavía dejar de llamar Infanta Cristina a este hospital.

Javier López es un taxista que suele ponerse en la parada del Universitario. Cuenta que la mayoría de sus clientes todavía se refieren al 'Infanta' cuando le dan la dirección a la que ir, y son pocos los que ya lo llaman por su nombre actual. «Los pacenses todavía no están acostumbrados», dice. Pero este no es un caso aislado, Pepi Gordo, que visitaba a un familiar en el centro médico, cuenta que ella lo llama por su antiguo nombre. «Lo conozco así de toda la vida y no soy capaz de llamarlo de otra forma», afirma rotunda.

«Los que somos muy mayores le llamamos Infanta Cristina, y los jóvenes modernos le llaman por el nuevo nombre, pero nosotros lo tenemos muy metido en la cabeza», es lo que explica Rafael de la Torre, que iba a visitar esta semana a un familiar.

Sin embargo, otro familiar, Antonio Obrero, a pesar de su edad se refiere a este centro como Universitario.

Isabel Pérez todavía se refiere a él como Infanta pero su hermano Manuel, ya lo llama Universitario, «Las pocas veces que digo el nombre siempre es el nuevo», afirma.

Por otro lado, Marina Díaz y Eric de la Cruz son dos jóvenes de 21 y 25 años que sí llaman al hospital por su actual nombre, se han acostumbrado, dicen.