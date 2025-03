El hospital de Quirón de Badajoz, pendiente de los permisos de Urbanismo

Edil de Urbanismo: «Los trámites siguen su curso y no hay nada parado»

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, asegura que «los trámites del hospital Quirón siguen su curso y no hay nada parado». «Con el Ayuntamiento no hay problemas», insiste. El edil señala que la mutlinacional ha presentado el proyecto de reparcelación y que está aprobado, y que el proyecto de urbanización está en vías de autorización. Están pendientes de saber si la Junta emitirá informe de impacto ambiental, algo que no tienen claro por tratarse de una pequeña actuación. Antes de poder concederle la licencia, tendrán que dar otro paso más: aprobar el planeamiento. «No hay nada parado», incide el edil, quien defiende que los trámites siguen su curso.