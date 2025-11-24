El Hospital Provincial volverá a estar en obras en 2026 para dividir dos plantas en 61 despachos

La Diputación de Badajoz continúa con la rehabilitación de la mitad del noble del Hospital Provincial, la que acoge el centro de actividades Hospital Centro ... Vivo y sus plantas superiores, y volverá a estar en obras el próximo año.

La institución tiene previsto convertir las plantas segunda y tercera en dependencias administrativas para reunir oficinas que se encuentran dispersas e incluso alquiladas por toda la ciudad. Con esta iniciativa persiguen la idea que mantienen desde 2017: dar un uso a todo el inmueble histórico para que registre paso cuantas más horas al día.

Si la planta baja se ha consolidado con un centro cultural y de ocio por las tardes y muchos fines de semana, la parte superior tendrá horario de oficina. Está previsto que ahí trabajen 120 personas, aunque la institución aún no ha desvelado qué delegaciones instalará en esta.

Los servicios técnicos del ente revisan el proyecto, que ha redactado la arquitecta pacense Beatriz Cáceres, para dividir esas dos plantas en 61 despachos.

Aún no se conoce cómo será el resultado, pero el pliego que rigió el concurso marca que en la planta segunda se deben ubicar 19 despachos individuales, otros tres colectivos para cuatro, diez y 25 puestos de trabajo, así como dos salas de reuniones con capacidad para seis y doce personas. La superficie útil que ocuparán todas dependencias asciende a 995 metros cuadrados.

En la planta tercera, la Diputación quiere crear otros 42 despachos individuales con dimensiones que oscilan entre los 15 y los 30 metros cuadrados, así como ocho despachos colectivos para dos y dos cuatro personas, y otras dos salas de reuniones para seis y doce trabajadores. En este caso, el espacio ocupado sumará 1.080 metros cuadrados.

En cada planta habrá, además, instalaciones auxiliares como archivos y cuartos de limpieza.

Obras a concurso en 2026

La Diputación ha puesto ya plazos y dinero sobre la mesa. La idea es sacar a concurso las obras durante el primer trimestre de 2026 y que empiecen antes de que termine el próximo año. Esta actuación supondrán el impulso definitivo a este edificio histórico, con el que prácticamente acabarían de recuperar su mitad del inmueble.

El presupuesto de licitación será de 5,8 millones de euros, una cifra en la que se incluye un millón de euros para construir las dos nuevas escaleras de evacuación que requerirá el inmueble, de las que al menos una será exterior. Actualmente solo existe una escalera para las plantas superiores, la de mármol conocida como noble, y que ha estado sometida a una rehabilitación en los últimos tiempos. La misma arquitecta, Beatriz Cáceres, ha musealizado el entorno.

Estas obras que realizará la Diputación de Badajoz se centran, como ya se ha indicado, en las plantas segunda y tercera. Quedaría por rehabilitar la primera altura de esta mitad noble.

La primera planta de esta mitad noble se ha cedido a la Junta para habilitar un centro de empleo

Esta planta primera mide 2.800 metros cuadrados, que la Diputación ha cedido a la Junta de Extremadura para implantar un centro de orientación de empleo (COE) que solo ocupará 680 metros.

Este servicio está en la avenida Castillo Puebla de Alcocer de forma provisional hasta que puedan realizar el traslado. Este proyecto también está encargado al estudio de arquitectura Hago SL. desde este verano y debe incluir una escalera propia.

Este verano, la Diputación ha realizado otra verano para convertir ventanales en puertas en previsión de que sean necesarios más accesos cuando todas estas futuras dependencias estén en uso.