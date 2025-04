«El Hospital Provincial daba vida, yo pondría algo para mayores»

Este 15 de diciembre, Tomás Cantero Hernández cumplirá 65 años. En otros tiempos, el 65 cumpleaños coincidían con la fecha marcada para la jubilación, pero ... en su caso no es más que el límite simbólico que marca el momento en que le hubiese gustado poner fin a su vida laboral. Un inesperado ictus sufrido el pasado mes de mayo lo retiró por adelantado del trabajo de auxiliar de farmacia que ha desarrollado durante el último medio siglo, una intensa vida laboral que le ha permitido ser testigo de todo lo que ha sucedido en el entorno de la Farmacia Subirán, ubicada frente al lugar donde siempre estuvo el Hospital Provincial.

–¿Qué recuerda de su niñez?

–Yo nací en Caya, pero me crié en las Moreras hasta que don Diego Barrena, que era el párroco de San Fernando, nos dio una casa en Las 800. Mi padre era del campo, salía de casa a las 6 de la mañana y no volvía hasta las 10 o las 11 de la noche. Mi madre nos cuidó a todos, somos seis hermanos.

–En aquellos tiempos se estudiaba menos y se trabajaba más.

–Mi infancia no tiene mucho que recordar porque con doce años me puse a trabajar en la farmacia. Antes de venir aquí repartía pan en las torres de la Paz, empezaba a las 6.30 de la mañana y cuando terminaba con el pan me venía a la farmacia. Empecé con doce años, pero hasta los 13 no pudieron darme de alta porque era la edad mínima. Empecé de aprendiz, me mandaban a repartir las medicinas.

–¿Le costó aprender el trabajo?

–Yo dejé la escuela pronto, iba al colegio de Las 800 con don Rafael Carracedo y don Jesús Delgado Valhondo, que tiene una escultura en la fuente de los tres poetas. No fui mucho a la escuela, pero tampoco me ha hecho falta estudiar para defenderme en la vida. Con el tiempo fui subiendo de cuota, como digo yo. Recuerdo que me pagaban 89 pesetas al mes, y cuando me daban una propina de dos pesetas iba a La Cubana a comprar bollos de leche para mis hermanos. Entonces venía al trabajo andando, no había autobuses. Dos paseos de ida y dos paseos de vuelta.

–¿Recuerda alguna anécdota?

–Muchas, pero no se me olvida un día que no entendía una receta. La pobre clienta tuvo que volver al médico para que le dijera qué le había recetado, y al volver a la farmacia me contó que el médico le había dicho que a ver si yo aprendía a leer. No me gustó y lo llamé por teléfono para decirle que aunque había ido poco a la escuela sí sabía leer, que lo que ocurría es que él escribía con palos en lugar de letras. Cuando yo salí del colegio tendría 12 años, pero ya sabía leer y escribir, y además siempre he tenido una letra muy bonita.

–¿Cómo era la zona donde está la farmacia cuando comenzó a trabajar?

–Esto era un barrio antiguo, con casas blancas y mucho barro, no había calzadas de alquitrán ni nada de eso...

–¿Añora aquella época?

–En parte sí la echo de menos. Ahora hay más árboles y calles sin barro, pero no pueden pasar los coches ni se puede aparcar. ¡Se están cargando el centro! ¿Sabes dónde he dejado el coche para venir a la farmacia? En Puerta Palmas, porque en el aparcamiento subterráneo no lo puedes meter, te sacan los ojos a la hora de pagar.

–¿Cómo afectó a esta zona el cierre del Hospital Provincial?

–El hospital daba vida, traía gente, traía amistades, traía dinero. ¿Ahora que aporta este edificio? Nada, en la fachada se ve una raja desde hace dos años y no la reparan. Es cierto que en la planta baja organizan actividades, pero cuando estaba el hospital había mucha más actividad.

–Si de usted dependiera, ¿cómo mejoraría el centro de Badajoz?

–Lo primero que haría es poner un geriátrico o algo para las personas mayores en el antiguo Hospital Provincial, eso haría que entrara y saliera gente todo el día. Pero no es solo el hospital, se están cargando la calle Menacho, da pena verla.

Vigilancia

–En las últimas semanas se habla de falta de vigilancia en el Casco Antiguo, ¿coincide con esa apreciación?

–Yo creo que hace falta un poco de mano dura para que haya respeto, no hace mucho le dieron una paliza a un niño. El otro día subí a San Juan, pero al llegar arriba le dije a mi mujer que nos diéramos la vuelta, que no me gustaba el ambiente que estaba viendo. Los que consumen droga no son enfermos, un enfermo soy yo, que ahora no puedo trabajar. Hace falta más vigilancia y que quienes tienen locales cerrados bajen el precio, si piden 10, que cobren 5. Esas es la forma de que esto se recupere.

–En otras circunstancia, este 15 de diciembre habría celebrado por todo lo alto su 65 cumpleaños y la fiesta de su jubilación. ¿Cómo lleva la recuperación?

–Voy poco a poco, pero estoy pendiente del neurólogo y de pasar por el tribunal médico. No estoy en condiciones de trabajar. Menos mal que una de mis hijas es médico y se dio cuenta de lo que me estaba pasando, porque el ictus me dio cuando estaba trabajando. Tengo una hija que es médico y otra que es auxiliar de clínica. Cuando me dio el ictus estuve fatal, vi de cerca al hombre de la guadaña, pero todo el mundo se volcó y hacía videconferencias con ellos. Me apoyaron mucho y estoy agradecido a todos.