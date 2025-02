El Hospital Provincial de Badajoz reabre con puestos de productos de alimentación

Hasta hace dos meses y medio estaba en pie el mercado gourmet

Miguel Ángel Gallardo reconoció, durante la presentación de la rehabilitación de 'El Hospital', que tenía un sentimiento «agridulce» por no haber podido sacar adelante el mercado gourmet, una iniciativa que estaba en pie hasta hace dos meses y medio. Tras la renuncia de la empresa adjudicataria de la gestión del mercado, otras dos empresas vinculadas a la gestión de centros comerciales se han interesado en poner el mercado en marcha, pero finalmente no se han atrevido. «Los miedos de la incertidumbre por la covid han pesado más que las expectativas de negocio», explicó el presidente de la Diputación, que este jueves volvió a insistir en que los usos públicos con los que reabre 'El Hospital' serán provisionales, porque no renuncia al proyecto del mercado gastronómico.