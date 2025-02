«El Hospital será un centro vivo en pleno corazón de Badajoz»

gloria jover Badajoz Miércoles, 15 de diciembre 2021, 17:57 | Actualizado 22:59h. Comenta Compartir

Miguel Ángel Gallardo es el actual presidente de la Diputación de Badajoz, y entre sus compromisos al llegar al cargo estaba devolverle la vida al antiguo Hospital Provincial de Badajoz.

—Llevar a cabo el proyecto de la rehabilitación del Hospital Provincial ha sido uno de sus principales objetivos cuando llegó a la presidencia de la Diputación, ¿cómo ha sido el resultado para usted?

—Para mí fue una prioridad. Desde que accedí a la Presidencia de la Diputación de Badajoz en 2015, siempre tuve claro que había que rescatar este inmueble del abandono, la ruina y el expolio al que estuvo sometido en los últimos tiempos. Ha estado muerto, inerte y sin actividad 19 años. En concreto, desde que el 20 de abril de 2002 dejara de prestar sus servicios como Hospital Provincial y toda su plantilla fue trasladada al Hospital Perpetuo Socorro. Después de que se cayera la posibilidad de acoger un Parador, pudimos rescatar de nuevo la titularidad de este inmueble. Queríamos que el Hospital Provincial sumara y aportara valor añadido, no sólo a Badajoz, donde está ubicado, sino a la provincia. Por ello, estoy satisfecho de haber devuelto este emblemático edifico a la vida y que los ciudadanos lo puedan redescubrir. Ahora nos disponemos a arrancar el motor, pero a través de la escucha activa tanto en la provincia y en la ciudad, veremos hasta donde podemos llegar a la hora de configurar programas estables en los distintos campos que queremos potenciar.

-¿Cuáles son lo son objetivos que se pretenden con esta rehabilitación?

-Siempre quisimos lo mejor para el Hospital Provincial. De ahí que perfiláramos un Plan Director para este inmueble. La intención de la Diputación fue clara desde el primer momento: dar un impulso inicial con una primera fase. Y nuestro compromiso se ha traducido en una inversión de 3,4 millones de euros, interviniéndose en casi 4.000 metros cuadrados de superficie.

El tiempo nos dio la razón, al confiar el proyecto de rehabilitación en un arquitecto de la tierra, el dombenitense José María Sánchez, catalogado no hace mucho entre los mejores arquitectos jóvenes de España. Toda una garantía, un acierto, a la vez que orgullo. Y el resultado creo que está a la vista. Su planta baja se define como una micro-ciudad dentro de la ciudad de Badajoz. Los patios se han convertido en plazas y los pasillos en calles, con respeto a su fachada. La cubrición de los patios permite su uso ininterrumpido a lo largo de todo el año. Los patios son verdaderas plazas cubiertas, lugares de intercambio entre los distintos programas y usuarios del edificio. Sin puertas entre las galerías perimetrales y los patios, se ha creado un espacio más continuo y fluido. Desaparecen los pasillos interiores, ya que todas las galerías cuentan con iluminación natural, abriéndose sucesivamente a patios y salas diáfanas, lo que permite entenderlas como auténticas calles abiertas. El edificio se abre así a la ciudad, haciéndose permeable, recorrible. Es una arquitectura flexible capaz de soportar los distintos usos. Siempre tuvimos claro cuál era nuestro proyecto prioritario para este espacio, pero teníamos otras alternativas, porque lo que estaba claro es que no podíamos volver a condenar al ostracismo este inmueble. Por eso, anuncié que en el segundo semestre del año 2021 tendría actividad y aquí estamos cumpliendo la palabra dada, devolviendo el Hospital a la vida.

-¿Qué expectativas tiene Diputación respecto a los diferentes usos de «El Hospital»?

-La actuación ejecutada permite la recuperación y revalorización de los espacios y elementos históricos del edificio. Estas enormes posibilidades que nos ha dado la rehabilitación, permite concebir la planta baja como un espacio para integrar programas heterogéneos y dinámicos, con salas y patios polivalentes que facilitan su uso.

El objetivo no es otro que el de potenciar y dinamizar el conocimiento del turismo, la cultura, desarrollo rural y la sostenibilidad de la provincia, en un ambiente de actividad y ocio. El Hospital es el mejor escaparate.

-¿Qué cree que puede aportarle a la ciudad de Badajoz?

-La ciudad gana un lugar emblemático, una plaza más por donde poder pasear y poder descubrir. Creo que el arquitecto, con su actuación, ha sabido desnudar este espacio, para que se convierta en una de las plazas más bonitas de Badajoz. En definitiva, se trata de un centro vivo en pleno corazón de Badajoz en el que se concentrarán valores como el aprendizaje, la colaboración, la creatividad, el ocio, la diversidad, la innovación, la sostenibilidad o la tolerancia.

-Uno de los espacios está destinado a las iniciativas culturales, ¿Qué diferentes propuestas se podrán encontrar?

—El Hospital contará con una sala de exposiciones, que acogerá las muestras de la Sala Vaquero Poblador. Este nuevo espacio, tras una convivencia de varios meses con la sala actual de la calle Obispo, se prevé que finalmente acabe acogiendo las exposiciones de esta sala en el segundo semestre de 2022. La primera muestra será «Trasmudaciones», del escultor José Luís Hinchado. Además, este espacio nos dará la posibilidad de crear una oferta cultural para todo el año desde el área de Cultura y Deportes de la Diputación de Badajoz. Acogerá el Aula Flamenco, conciertos musicales, charlas, presentaciones de libros, actuaciones de alumnos de los conservatorios…

-Y en materia de turismo, ¿qué podrán encontrar los visitantes?

-Se pondrá activa la Oficina de Información Turística Provincial. Un valor añadido a los turistas que visitan Badajoz y buscan alargar su estancia visitando diferentes focos turísticos de la provincia. Será un escaparate turístico de los recursos que alberga la provincia de Badajoz para aquellos visitantes locales, turistas que visitan la ciudad y especialmente, para potenciar el turismo portugués en la misma.

-Se ha habilitado un espacio de coworking, ¿en qué consiste dicho espacio? ¿Quiénes podrán utilizarlo?

—También se establece una zona de coworking o de trabajo compartido, con puestos con conexión eléctrica y de red, para que cualquiera que lo necesite los use. También, se instalarán impresoras 3D para que quién lo desee haga sus propios diseños.

-Se ha reabierto el Hospital Provincial después de la rehabilitación pero con un proyecto que no era el inicial, ¿qué planes tiene diputación respecto al proyecto del mercado gourmet? ¿Sigue siendo viable?

-La idea inicial era la de acoger un mercado gourmet, para que sirviera de elemento tractor que atrajera nuevas iniciativas empresariales. Que generara oportunidades. Pero, los miedos y la incertidumbre generada por la pandemia, han hecho que finalmente no saliera adelante, una vez que la empresa adjudicataria, Larry Smith, renunciara a la gestión. Y todo ello, pese a que hasta el último momento se estuvo trabajando con otras firmas para poder sacar a flote el proyecto del mercado al que no renunciamos. Tengo por ello un sabor agridulce, aunque estamos seguros que podremos disfrutar de este mercado muy pronto, una vez que la gente pueda ver el enorme continente que tenemos aquí. No renunciamos a ello y llegará más pronto que tarde.

Calendario de actos 16 de diciembre: 11:00 Inaguración en la sala 20:00 Concierto de Díjazz Band 17 de diciembre: 10:00 Jornadas Técnicas de la Feria de Productores Locales 13:00 Apertura al Público de la zona de exposición 10:00 Planetario abierto hasta 8 de enero. 14:00 Apertura al Público de la zona de exposición de la Feria 17:00 Catas de jamón, queso, cerveza y vino. 17:00 Encuentros profesionales de la Feria de Productores Locales 18 de diciembre: 10:00 Apertura al Público de la zona de exposición 10:00 Catas de jamón, queso, cerveza y vino. 10:00 Cine Forum 12:00 Show cooking 14:00 Apertura al Público de la zona de exposición de la Feria 14:00 Catas de jamón, queso, cerveza y vino 17:00 Talleres Infantiles 19:00 Actuación musical Iván San Juan: «The Christmas Sons» 21 de diciembre: 13:00 Degustación de productos DO. e IGP, con música. 19:00 Actuación. Teatral Infantil: La Roca. 22 de diciembre: 13:00 Degustación de productos DO. e IGP, con música. 19:00 Actuación. Teatral Infantil: Fernando Sierra. 23 de diciembre: 11:00 Taller Maker: Montaje de Robot Educativo. 11:00 Taller Maker: Diseño de bolsa ecológica con vinilo. 19:00 Actuación. Teatral Infantil «La Roca». 16:00 Taller de artesanía y sostenibilidad. 28 de diciembre: 11:00 Taller Maker: Electrónica creativa. 16:00 Taller de artesanía y sostenibilidad. 19:00 Actuación Musical: cuarteto de cuerdas. 29 de diciembre: 11:00 Taller Maker: Plastilina conductiva. 16:00 Taller de artesanía y sostenibilidad. 19:00 Actuación Teatral Infantil: Bailando la Navidad. 30 de diciembre: 11:00 Taller Maker: Microbits. 16:00 Taller de artesanía y sostenibilidad. 4 de enero: 11:00 Taller Maker: Diseña tu marca. 16:00 Taller de artesanía y sostenibilidad. 5 de enero: 11:00 Taller Maker: Carrera autos locos. 16:00 Taller de artesanía y sostenibilidad.