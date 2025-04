El muerto en el barrio de San Fernando tenía síndrome de Diógenes

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 16 de febrero 2022, 12:17 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

El hombre encontrado muerto este lunes en su piso de la barriada de San Fernando, en Badajoz, falleció por causas naturales. Según la Policía Nacional, tanto la autopsia como la inspección de la vivienda descartan la intervención de terceras personas en este suceso.

La policía confirma que no había rastros de violencia y que este vecino llevaba tiempo muerto. También se ha confirmado plenamente su identificación. Tenía 76 años. HOY ha podido saber que se trata de Francisco Santonja, que vivía solo desde hace varios años en su piso de San Fernando y apenas tenía relación con sus vecinos que nunca conocieron a sus familiares ni amigos.

Los agentes responsables de la investigación también han podido constatar, como sospechaban los vecinos, que dentro de la vivienda acumulaba gran cantidad de basura y otros objetos. Se trata de un caso del conocido como síndrome de Diógenes.

Los vecinos de su bloque han destacado que este anciano estaba en muy malas condiciones físicas los últimos años y que tuvieron que llamar en varias ocasiones a la policía por el mal estado de la vivienda. También intentaron que los servicios sociales se ocupasen de su caso, de hecho, visitaron a Francisco en varias ocasiones, pero este vecino rechazaba la ayuda. Solo en una ocasión estuvo ingresado unos meses en una residencia, pero finalmente volvió a su piso.

No se ha revelado cuánto tiempo llevaba muerto Francisco antes de encontrar su cuerpo. Sus vecinos no lo veían desde mediados de diciembre. No había malos olores en el bloque, pero este lunes apreciaron muchas moscas en la puerta del piso y avisaron inmediatamente a los servicios de emergencia.

Ahora una de las preocupaciones de los vecinos es que la vivienda se limpie y desinfecte porque temen que sea un problema sanitario.

Diógenes

El síndrome de Diógenes es un trastorno que se caracteriza por el aislamiento, los afectados no suelen relacionarse con los demás, y además acumulan gran cantidad de objetos en su casa, generalmente inservibles, especialmente basuras.

Los vecinos de Francisco temían que este era su caso y cuando trataban de hablar con este vecino sobre el mal estado de su vivienda, lo negaba o aseguraba que eran objetos que ya estaban en el piso cuando él se mudó.

En 2019 hubo un caso dramático de este síndrome en Badajoz. Una mujer de 86 años murió aplastada al desplomarse parte de la azotea de su casa en el Cerro de Reyes. Acumulaba numerosos enseres.