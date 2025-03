Un hombre resulta herido en una reyerta en la urbanización Los Rostros de Badajoz

A. Murillo Jueves, 13 de junio 2024, 12:59 Comenta Compartir

Varias patrullas de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil acudieron este pasado miércoles hasta la urbanización Los Rostros de Badajoz tras recibir un aviso alertando de que se estaba produciendo una reyerta.

La riña entre varias personas en esta zona a la que se accede desde un camino que parte de la carretera de Corte de Peleas tuvo lugar entre las ocho y las nueve de la tarde, confirma la Guardia Civil. En el transcurso del altercado resultó herido un hombre, que presenta traumatismos. Esta persona fue trasladada por los servicios médicos al hospital. Presentaba contusiones leves y fue dado de alta en la tarde de ayer, informa la Consejería de Salud.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, al encontrarse esta zona de chalés en su demarcación, y de momento no han trascendido los motivos que provocaron la discusión que acabó con una agresión física.

Fuentes de la Benemérita confirman que hasta esta mañana no se había presentado ninguna denuncia ni se han practicado detenciones por estos hechos, aunque «el informe realizado por parte de la Guardia Civil indica perfectamente lo que sucedió», ha señalado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, a preguntas de los medios. «No hay denuncia, pero nosotros el que no haya denuncia no significa que no se esté realizando la investigación... Seguimos realizando la investigación», ha añadido. «A veces este tipo de altercado no facilitan las cosas los que han sido involucrados», ha apuntado. «Nosotros estamos investigando y nada más. No hay denuncia, por lo tanto el resto son conjeturas», ha señalado igualmente a las preguntas de los medios sobre si este hecho pudiera estar relacionado con el cobro de un premio de un cupón.