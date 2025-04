Sucesos: Localizan muerto a un senderista en la sierra de Arroyo de San Serván

Tania Agúndez Badajoz Lunes, 29 de agosto 2022, 09:49 | Actualizado 16:28h. Comenta Compartir

El cuerpo sin vida de un hombre de 67 años de edad fue localizado este domingo en la sierra de Arroyo de San Serván, en el camino que asciende hasta las antenas de telefonía y televisión.

Se trata de un senderista, vecino de Badajoz, que iba caminando solo y que llegó hasta la ladera en coche, que dejó aparcado para andar por el entorno.

El cuerpo del fallecido fue encontrado sobre las 19 horas de la tarde del domingo por una familia de Fuente del Maestre (compuesta por una mujer y un hombre con sus hijos) que había ido a la zona y decidió también subir al pico de la sierra en su coche para disfrutar de las vistas. Fueron ellos mismos quienes, tras ver el cuerpo, avisaron al Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura para dar la voz de alarma. Posteriormente, el 112 activó a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se movilizaron bomberos del parque de Mérida, por si se requería su actuación para trasladar el cuerpo del hombre a un lugar más accesible, aunque finalmente no tuvieron que intervenir. También se desplazó un médico-forense que certificó su muerte.

Según ha informado la Guardia Civil, que también se trasladó hasta el lugar del suceso, todo apunta a que se trata de una muerte natural, dato que tendrán que certificar los resultados de la autopsia.

El hombre había caído desplomado en mitad del camino, en un punto visible de la vía pero que resultó inaccesible para la propia ambulancia que se desplazó hasta el lugar debido a la complicada pendiente del terreno. Por esta razón, fue la familia que lo encontró la que se encargó de guiar a los sanitarios hasta allí. Posteriormente, el padre de la familia, Rafa Romero, los trasladó en su coche particular hasta el punto en el que se encontraba el afectado. «La ambulancia no podía subir. Las ruedas patinaban al intentar ascender por el desnivel y por las características del camino. No dudé en llevar yo con mi coche a los equipos médicos», explica Romero a HOY.

La ruta de la sierra de Arroyo de San Serván es muy popular y hasta allí suelen acudir muchos senderistas cada fin de semana.