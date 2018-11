The Hole Zero resucita en Badajoz las fiestas disco de principios de los ochenta Un número del espectáculo The Hole Zero. :: HOY El último espectáculo de la saga cabaretera llega al López de Ayala con seis funciones en cuatro días ANTONIO GILGADO Badajoz Domingo, 4 noviembre 2018, 08:59

El agujero se abrió en Nueva York. Durante la nochevieja de 1979 en Studio 54, la discoteca de moda.

El espectáculo The Hole (el agujero) ha sido un éxito en sus dos versiones. Llena el López siempre que pasa por Badajoz de gira. El primero se inspiró en el cabaret europeo de entreguerras. El siguiente se fue hasta la revista española y ahora la productora Let's Go trae a la ciudad The Hole Zero. La precuela de todo lo visto hasta ahora. Itaxo Barrios es la coordinadora general de Let's Go. Cuenta que con la última entrega de la saga quieren explicar cómo surgió la idea de este show. «Mezcla lo bueno y lo mejor de las anteriores».

THE HOLE ZERO uJueves 8 de noviembre 20.30 horas. uViernes 9 de noviembre 19.30 y 22.30 horas. uSábado 10 de noviembre 19.30 y 22.30 horas. uDomingo 11 de noviembre 18.00 horas. Entradas a partir de 29 euros.

Es uno de los pocos espectáculos que pernocta en el López durante cuatro noches consecutivas. Desde el jueves ocho de noviembre hasta el domingo 11. Con sesiones dobles el viernes y el sábado. Seis funciones en total con entradas a partir de 29 euros.

Las expectativas de la productora pasan por mantener el respaldo de las anteriores ediciones. Entonces hubo gente que se quedó sin entrada y fue el programa con más espectadores del año en el López de Ayala.

La precuela mantiene la mezcla de circo, cabaret y música, sin perder el toque de incorrección y gamberro.

Partir de Studio 54 tiene su lógica porque representó un ambiente de liberación sexual que se extendió después a otras capitales. Con el lema «El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría», la discoteca de Manhattan fue un icono de la libertad en Estados Unidos.

El reto ahora pasa por trasladar esa atmósfera al López de Ayala. En el repertorio no faltan los números de circo. La productora recuerda que no hay muchas sesiones iguales. Los artistas que participan tienen agendas internacionales y van intercalando su presencia en The Hole con otros compromisos fuera de España. Sus números son propios, no hay dos exactos y lo visto la semana pasada en Córdoba varía de lo que llegue a Badajoz en los próximos días.

Aunque siempre mantiene un mismo guión. A los vistosos números de acróbatas le siguen los de cabaret, más transgresores y en esta ocasión muy influenciados por la libertad sexual que tanto se proclamó a principio de los ochenta en la capital de Estados Unidos.

El humor se va intercalando como hilo conductor durante la dos horas siguiendo una historia propia que va evolucionando y en la que también participa el público.

La representante de Let's go habla de la compañía como una especie de torre de Babel en miniatura. Cuentan con acróbatas de Ucrania, Cuba o Rusia. «Siempre queremos tener a los mejores con nosotros».

Los creadores de la saga dejan claro también que no es necesario haber visto The Hole o The Hole 2 para pasarse por The Hole Zero. La atmósfera es la misma, pero el espectáculo tiene identidad propia. En sus largas giras por España se han encontrado con espectadores fieles que han pasado por las tres versiones, por nuevos públicos que se quedaron sin sitio para ver los anteriores y por seguidores que siguen al agujero por las ciudades en la que se instala. En torno a 500.000 espectadores han pasado por The Hole Zero en los dos años que lleva de gira.

En la productora hablan de un montaje más espectacular que los anteriores en el que comparten escenario una veintena de artistas.

En la banda sonora no faltan temas de Abba, los Bee Gees o David Bowie, pasando por la discografía española de la época con Raphael o Alaska y Dinarama.

Todos los espectáculos The Hole están recomendados para mayores de 18. Desde que arrancó en 2011 han superado las dos mil representaciones y el millón y medio de espectadores.