La historia del vestido a través de diez diseños

Con un reptil en cada mano y casi 30 centímetros de altura, la diosa de las serpientes, originaria de la isla de Creta, es la ... estatua más antigua de la que se tiene referencia en moda.

Esta escultura, datada en el año 1600 antes de Cristo, ha servido de guía para la decena de alumnas del curso de patronaje de la Universidad Popular de Badajoz que han confeccionado los trajes más representativos de la historia de la moda.

En tejido de algodón rosa y lila está confeccionado el vestido de Creta, que es el que abre la muestra organizada con estos diseños, aunque los tejidos de cáñamo o yute también se utilizaban entonces. «Eran tejidos muy toscos que hoy son complicados de encontrar, por eso algunos modelos están creados con telas lo más parecidas posible a la original», explica la profesora del curso de Patronaje, Ingrid de Miguel.

Este diseño ha sido probablemente el más difícil de traer a la realidad, ya que a diferencia de los trajes barrocos o de los años 20, el de Creta está inspirado en una escultura.

Así, uno de los vestidos más antiguos de la historia podrá visitarse en el Museo de la Ciudad Luis de Morales hasta este domingo.

Con Creta se empezó a utilizar el corsé, un elemento que a día de hoy sigue estando presente en la moda. «Se siguen utilizando en los vestidos de novia. Quien vea la exposición comprenderá que la moda no es más que volver a utilizar elementos del pasado, ya está todo inventado. Hoy día no hemos creado nada nuevo», destaca De Miguel, que explica que en la actualidad lo que se hace es traer al presente elementos del pasado.

Sobre moda no sabían apenas sus diez alumnas cuando empezaron este curso, como Laura Sánchez, que a sus 26 años es la más joven del curso. «He empezado de cero, no he cosido, ni he sacado un patrón en mi vida», destaca la joven, que recuerda cómo de pequeña le hacía vestidos a sus muñecas.

Diez meses después de empezar el curso, Sánchez se ha inspirado en la serie 'Los Bridgerton' para diseñar su vestido, que representa el Romanticismo. «Era uno de los vestidos complicados por todo lo que representa la época, ya que hubo varios cambios de tendencia. Finalmente me decanté por este y el diseño completo está hecho por mí», cuenta que esta alumna, que dice haber encontrado su camino hacia una profesión con este curso.

Vestidos a escala 1:3000

La idea de recrear los vestidos que marcaron tendencia en a lo largo de la historia y que aún influyen en la moda actual la tuvo Ingrid. «Visitamos una exposición sobre los años 20 y me di cuenta que las alumnas no tenían ni idea de la historia del traje, no sabían que muchas de las cosas de la moda del siglo XX vienen de atrás», explica.

De hecho el corpiño que lleva el vestido de Creta se volvió a utilizar en el Renacimiento y en la década de los 70 evolucionó a las fajas. Estan están diseñadas para un busto de 40 centímetros, que es el tamaño que tienen los maniquíes.

«En el patronaje se desaprovecha mucha tela, para evitar que esto sea así las alumnas de iniciación elaboran los patrones en pequeño. De hecho, muchos de los vestidos son camisetas recicladas», cuenta su profesora.

Aún así las alumnas consideran complicado coser en miniatura porque les cuesta más perfilar los detalles. «Las puntillas las tenemos que coser a mano, porque requiere de puntadas muy pequeñas que no pueden hacerse con la máquina», subraya Rosalía Salazar, que ha tenido un taller de costura.

Esta modista que ha participado en el curso echa en falta que se le dé más valor a la confección. «Coser a medida es un arte y queremos que se le dé el valor que merece, porque no es sólo coser. Es sacar los patrones, ensamblar las piezas para que todo quede perfecto», matiza.

Después de diez meses de trabajo, las alumnas que llegaron sin saber nada de diseño, ni de medidas han sacado los patrones para los vestidos que empezaron con Creta y que evolucionaron hasta el tutú y la cazadora de cuero de los años 80.

Antes han pasado por las telas de lino con las que han confeccionado las túnicas tradicionales de griegos y romanos o los voluminosos vestidos de la Edad Media y el Renacimiento hasta llegar a los vestidos más cortos y sobrios de los años 60.

En la muestra tan solo aparece un pantalón, pues aunque Coco Chanel comenzara a usar esta prenda en la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta el último tercio del siglo pasado cuando se ha normalizado su uso.

Estas nuevas modistas no se han olvidado tampoco de la ropa interior, que puede verse bajo cada una de las faldas. «Aquí es dónde hemos encontrado más evolución porque prendas como los pololos han desaparecido», cuenta de Miguel.

Un trabajo minucioso que se repite cada año con nuevas alumnas y que por primera vez enseña moda. Todo un arte que conocen muy bien los pacenses por la confección de su Carnaval, que junto a otros trabajos de la Universidad Popular están en Luis de Morales hasta el domingo.