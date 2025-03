El billete de 500 euros en el Guadiana que resultó ser falso

Rocío Romero Badajoz Lunes, 16 de diciembre 2024, 20:57 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

Vio un papel flotando en el río, introdujo unas pinzas y capturó un billete de nada menos que 500 euros. De colores rosas ... no parecía muy grande, pero hasta que la voluntaria que este domingo recogía basuras en el Pico del Guadiana no lo tuvo en la mano no pudo ver claramente que era extraño.

El tesoro a pocos días de Navidad, la época de mayor gasto del año , resultó ser un billete falso. Del Monopoly. Pero durante unos instantes pudo haber sido un aguinaldo para el bolsillo de Montse Álvarez, voluntaria del proyecto Libera que gestiona la asociación pacense Adasec, y los compañeros que este domingo retiraron 100 kilos de basura del Pico del Guadiana. Tras el billete fueron apareciendo otras piezas de un Monopoly que nadie recogió en esta zona frecuentada por pescadores y que ha terminado, como el resto de desperdicios que extrajeron, en la basura. «Si el billete hubiera sido verdadero, nos lo habríamos repartido entre los que fuimos», dice entre risas la responsable del proyecto ideado para retirar basuras del río. «Pero, claro, si fuera de verdad tampoco habría estado ahí». Sin embargo, ellos saben que el río guarda algunos tesoros que pasan por basuras sin valor. En marzo se llevaron otra sorpresa, cuando encontraron un cuadro de la reina Fabiola firmado por la protagonista bajo un ojo del Puente de Palmas. Ampliar Allunos voluntarios que este domingo retiraron basura del Pico, con Monste Álvarez en el centro. HOY La asociación Adasec acaba de recibir una nueva subvención para participar en otra edición del proyecto Libera que se alargará hasta el verano. Para ellos, es la sexta. La agrupación, que tiene sede en la ciudad de Badajoz, llevaba cuatro años realizando recogidas en la zona de Alburquerque cuando este 2024 cambió al tramo de la ciudad. A inicios de este año recibieron el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y contactaron con el Ayuntamiento para organizar batidas de recogida y conciertos cerca del agua con los 3.000 euros que recibieron. Con ese dinero también colocaron una serie de postes en los paseos del cauce hasta la pasarela. Estos disponen de un código QR que proporciona información sobre el Guadiana. Sobre todo, con la importancia de reciclar y el riesgo de dejar desperdicios en la naturaleza. La batida de este domingo fue la primera de la nueva edición que les adjudicaron en octubre. Esta vez han recibido 1.500 euros al amparo del mismo proyecto Proyecto Libera, de Seo Birdlife y Ecoembes, para concienciar sobre la importancia de mantener limpios los entornos naturales. Repetirán actividad como la de este fin de semana en marzo y junio, que son obligatorias, y tiene previsto desarrollar otras menores. Igualmente, organizarán visitas al río con estudiantes de los institutos Rodríguez Moñino y San Atón, así como han planteado un concierto de música folk en la residencia Hernán Cortés a cargo de Regajales. El billete de 500 euros no fue lo único Además del billete de 500 euros, este domingo los voluntarios encontraron una silla de oficina, una tubería de hierro, un cojín grande de sillón y, también, toallitas de aseo y cigarros. «A pesar de que cada una contamina 50 litros de agua, retiramos más de 500 colillas», explica Montse Álvarez. Quitaron también bastantes perchas. En total, fueron menos de 100 kilos de basura. Y esa cifra es una buena noticia para estos voluntarios, que han extraído bastante más en otras actividades. «No encontramos esos focos grandes de basura que la gente solía dejar antes», incide. «La zona pegada a la orilla estaba bastante decente». Saben lo que retiran porque dejan constancia de los restos en los datos que pasan a Ecoembes y Seo Birdlife, y con los que estos realizan después estadísticas nacionales sobre basuras en los ríos. Así saben que el día que encontraron el cuadro de la reina Fabiola firmado bajo el primer ojo del Puente de Palmas, el más cercano al paseo de la margen izquierda, sacaron 600 kilos de basura entre el cieno. En otras batidas extrajeron unos 300. La de este domingo no llegó ni a una tercera parte en El Pico, pero les proporcionó unos momentos de risas con el billete de 500 euros que resultó ser de Monopoly.

